Vini Jr. fala sobre fim com Virginia Fonseca: “Falhei e a decepcionei”

O jogador do Real Madrid e da seleção brasileira, Vini Jr., de 25 anos, quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez sobre o fim de seu relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca, de 26. A separação foi confirmada por Virginia na terça-feira (7), e o atleta falou sobre o assunto na noite de quarta (8), por meio dos Stories do Instagram.

“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente, vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir. A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes”, escreveu o jogador.

“Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madri para me ver, deixando sua rotina, compromissos e vida no Brasil só para estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de admitir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, continuou Vini Jr.

“Por isso, quero pedir desculpas publicamente, de coração aberto, porque entendi que uma relação verdadeira só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito”, finalizou o jogador.

