“Vá em paz”: filho de Ivete Sangalo se despede do amigo de 17 anos

© Reprodução- Instagram

Marcelo Sangalo Cady, filho de Ivete Sangalo, usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para lamentar a morte do amigo Arturo Gatti Jr., de 17 anos, filho do lendário boxeador canadense Arturo Gatti. O jovem foi encontrado morto no apartamento onde vivia com a mãe, a brasileira Amanda Rodrigues, no México.

[Legenda]© Instagram

Nas redes, Marcelo publicou fotos e vídeos ao lado do amigo e escreveu uma breve homenagem: “Vá em paz”.

[Legenda]© Instagram

A morte de Arturo Gatti Jr. foi confirmada por familiares e amigos à emissora canadense TVA Nouvelles. Segundo informações, o corpo do jovem foi localizado por um vizinho.

[Legenda]© Instagram O caso ocorre 16 anos após a morte de seu pai, Arturo Gatti, que foi encontrado sem vida em um flat em Porto de Galinhas (PE), em 2009.

Considerado uma lenda do boxe, Gatti foi campeão mundial e acumulou 40 vitórias ao longo da carreira, antes de se aposentar em 2007. Seguindo os passos do pai, Arturo Jr. também treinava boxe e sonhava em competir profissionalmente.