Notícias ao Minuto
Procurar

“Vá em paz”: filho de Ivete Sangalo se despede do amigo de 17 anos

Marcelo Sangalo Cady expressou nas redes sociais sua dor pela morte de Arturo Gatti Jr., de 17 anos, filho do lendário boxeador Arturo Gatti. O jovem foi encontrado morto no México, e Marcelo se despediu com uma mensagem afetuosa: “Vá em paz, meu amigo.”

“Vá em paz”: filho de Ivete Sangalo se despede do amigo de 17 anos

© Reprodução- Instagram

Notícias ao Minuto
09/10/2025 05:40 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Fama

Arturo Gatti Jr

Marcelo Sangalo Cady, filho de Ivete Sangalo, usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para lamentar a morte do amigo Arturo Gatti Jr., de 17 anos, filho do lendário boxeador canadense Arturo Gatti. O jovem foi encontrado morto no apartamento onde vivia com a mãe, a brasileira Amanda Rodrigues, no México.

 

Notícias ao Minuto [Legenda]© Instagram  

Nas redes, Marcelo publicou fotos e vídeos ao lado do amigo e escreveu uma breve homenagem: “Vá em paz”.

Notícias ao Minuto [Legenda]© Instagram  

A morte de Arturo Gatti Jr. foi confirmada por familiares e amigos à emissora canadense TVA Nouvelles. Segundo informações, o corpo do jovem foi localizado por um vizinho.

Notícias ao Minuto [Legenda]© Instagram  O caso ocorre 16 anos após a morte de seu pai, Arturo Gatti, que foi encontrado sem vida em um flat em Porto de Galinhas (PE), em 2009.

Considerado uma lenda do boxe, Gatti foi campeão mundial e acumulou 40 vitórias ao longo da carreira, antes de se aposentar em 2007. Seguindo os passos do pai, Arturo Jr. também treinava boxe e sonhava em competir profissionalmente.

Adolescente é detido na Flórida após pedir ao ChatGPT “como matar amigo”

Adolescente é detido na Flórida após pedir ao ChatGPT “como matar amigo”

Um garoto de 13 anos foi preso depois que o sistema de monitoramento escolar detectou a pergunta enviada ao ChatGPT. O adolescente afirmou que tudo não passava de uma brincadeira, mas o caso levantou debate sobre o uso de IA e vigilância em escolas dos EUA

Notícias ao Minuto | 04:27 - 09/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Arturo Gatti Jr

“Vá em paz”: filho de Ivete Sangalo se despede do amigo de 17 anos

2

fama

Emergência

Desabamento em restaurante de Fogaça deixa feridos; funcionária morreu

3

fama

VIRGÍNIA-FONSECA

Vini Jr. fala sobre fim com Virginia Fonseca: “Falhei e a decepcionei”

4

fama

Fim

IZA e Yuri Lima terminam relacionamento pela segunda vez

5

fama

LUTO

Morre o ator David José, que fez Pedrinho no primeiro 'Sítio do Picapau Amarelo'

6

fama

Virgina Fonseca,VINÍCIUS-JÚNIOR

Virginia Fonseca publica mensagem após pedido de desculpas de Vini Jr.

7

fama

Thiago Nigro

Marido de Maíra Cardi passará por cirurgia após internação

8

fama

Luto

Morre Ron Dean, ator de “Clube dos Cinco” e “O Cavaleiro das Trevas”

9

fama

Antes e depois

Famosos? Hoje eles têm "empregos normais"

10

fama

Redes Sociais

Zé Felipe e Ana Castela posam juntos nas redes e fãs vibram com clima romântico