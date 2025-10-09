Virginia Fonseca publica mensagem após pedido de desculpas de Vini Jr.

© Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou uma mensagem com tom espiritual após o pedido público de desculpas de Vini Jr., de 25. A influenciadora publicou em suas redes sociais uma citação bíblica sobre confiança e entrega a Deus, sem mencionar diretamente o jogador do Real Madrid.

“Senhor, entrego meu caminho a ti e declaro que cada decisão que eu tomar hoje será conforme a tua vontade”, escreveu Virginia, citando o versículo de Provérbios 3:5-6. A postagem foi acompanhada do louvor Tudo Entregarei, de Fernandinho, reforçando o tom de reflexão e fé.

A manifestação ocorreu poucos minutos depois de Vini Jr. se pronunciar pela primeira vez sobre o fim do relacionamento. Em seus Stories, o atacante afirmou ter errado e pediu desculpas publicamente à influenciadora.

“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente, vivi uma situação que me fez olhar pra dentro e reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser. A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho muito carinho e respeito”, escreveu o jogador.

Vini contou que Virginia viajou três vezes a Madri para encontrá-lo e que havia uma conexão sincera entre os dois, mesmo sem oficializar o relacionamento. “Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, admitiu.

O atleta finalizou dizendo que deseja recomeçar de forma mais madura: “Quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto. Relação de verdade só existe com respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito.”

