Spice Girls se juntam e apoiam Victoria Beckham em pré-estreia de série

Victoria Beckham reuniu ex-colegas das Spice Girls e amigos famosos na pré-estreia de seu novo documentário da Netflix, em Londres. Geri Halliwell, Emma Bunton e Mel C marcaram presença no evento ao lado da família Beckham, que prestigiou a estilista e empresária em uma noite de celebração

09/10/2025 06:52 ‧ há 8 minutos por Notícias ao Minuto

Victoria Beckham reuniu a família e grandes amigos na pré-estreia de seu documentário da Netflix, Victoria Beckham, realizada na quarta-feira (8), no cinema The Curzon Mayfair, em Londres.

 

Entre os convidados estavam as ex-colegas de Spice Girls Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie Chisholm (a Mel C), que fizeram questão de apoiar a amiga no evento. A única ausência notada foi a de Melanie Brown (Mel B), também integrante do grupo britânico.

Embora as quatro não tenham posado juntas, todas passaram individualmente pelo tapete vermelho e foram fotografadas pelos jornalistas presentes.

Geri Halliwell, de 53 anos, escolheu um conjunto elegante em tom creme e chegou acompanhada do marido, Christian Horner, e da enteada Olivia Horner, de 12 anos. Já Emma Bunton, de 49, surgiu com o filho Beau Bunton Jones, de 18 anos, usando um terno verde com blusa transparente que deixava o sutiã à mostra. Beau, por sua vez, optou por um terno azul-escuro com camisa preta e gravata.

Melanie C, de 51 anos, combinou o visual com o namorado, Chris Dingwall – ambos apostaram em looks escuros e discretos.

Victoria chegou acompanhada do marido, David Beckham, e dos filhos Romeo (23), Cruz (20) e Harper (14). O primogênito, Brooklyn Beckham, de 26 anos, não compareceu à estreia, mas foi lembrado pela mãe em seu discurso. “Meus filhos: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper”, disse ela, emocionada.

Além das Spice Girls e da família, outras celebridades prestigiaram o evento, como a atriz Eva Longoria, uma das melhores amigas de Victoria.

O documentário, que estreia em breve na Netflix, promete mostrar o lado mais pessoal da estilista e empresária, revisitando sua trajetória desde os tempos de ícone pop até se tornar uma das figuras mais influentes da moda mundial.

