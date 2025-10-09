Notícias ao Minuto
Procurar

Morre Ron Dean, ator de “Clube dos Cinco” e “O Cavaleiro das Trevas”

Conhecido por papéis marcantes ao lado de Tom Cruise e em clássicos como “Negócio Arriscado” e “A Cor do Dinheiro”, o ator americano morreu em casa, após se despedir da família. Ele tinha 87 anos

Morre Ron Dean, ator de “Clube dos Cinco” e “O Cavaleiro das Trevas”

© Universal Pictures

Notícias ao Minuto
09/10/2025 06:30 ‧ há 29 minutos por Notícias ao Minuto

Fama

Luto

Morreu o ator Ron Dean, conhecido por sua longa carreira no cinema e na TV, com participações marcantes em filmes como “Clube dos Cinco” e “Negócio Arriscado”. Ele tinha 87 anos.

 

A morte foi confirmada por sua companheira, Maggie Neff, em entrevista à Variety nesta quarta-feira (8). Segundo ela, o ator faleceu “depois de se despedir de suas amadas irmãs”.

“Ele resistiu como um guerreiro quando se despediu das irmãs. Depois ficamos sozinhos, e, nos meus braços, segurei sua mão e disse que estava tudo bem em partir”, contou Maggie.

Em conversa com a People, ela descreveu a relação dos dois como profunda e duradoura. “Eu e Ron éramos — e continuamos sendo — almas gêmeas. Nossa conexão foi imediata e durou quase quatro décadas. O amor entre nós era incondicional. Tivemos nossas brigas, mas nunca duvidamos que estaríamos lá um para o outro quando mais precisássemos.”

A causa da morte ainda não foi revelada, mas, segundo o cineasta Andrew Davis, Ron Dean morreu no último domingo (5). Davis, que dirigiu o ator em “O Fugitivo” (1993), prestou homenagem em nota ao Deadline: “Ron Dean era um amigo querido e um ator extraordinário. Ele representava o verdadeiro talento de Chicago. Teve uma juventude difícil, mas transformou sua vida e construiu uma carreira admirável, sendo um ser humano amoroso e respeitado.”

Uma carreira de cinco décadas
Ron Dean iniciou sua trajetória nos anos 1970 e se destacou ao interpretar um detetive em “Negócio Arriscado” (Risky Business, 1983), ao lado de Tom Cruise. A parceria com o astro se repetiu em “A Cor do Dinheiro” (The Color of Money, 1986) e “Coquetel” (Cocktail, 1988), no qual interpretou o tio do personagem de Cruise.

Nos anos seguintes, trabalhou em produções como “Entrega Mortal” (The Package, 1989), com Tommy Lee Jones e Gene Hackman, e “Clube dos Cinco” (The Breakfast Club, 1985), de John Hughes, no papel do pai de Andy (Emilio Estevez). Também participou de “Batman: O Cavaleiro das Trevas” (The Dark Knight, 2008), dirigido por Christopher Nolan.

Na televisão, acumulou papéis em séries de sucesso, como “Os Homens do Presidente” (The West Wing), “CSI: Crime Sob Investigação”, “Cold Case: Casos Arquivados”, “Sete Palmos de Terra” (Six Feet Under) e “Family Law”.

Ao longo de mais de 50 anos de carreira, Ron Dean construiu uma trajetória sólida, marcada pela versatilidade e pela presença constante em algumas das produções mais emblemáticas de Hollywood.

Família McCann acusa polonesa que fingiu ser Maddie de assédio.

Família McCann acusa polonesa que fingiu ser Maddie de assédio. "Abalada"

A polonesa Julia Wandelt, de 24 anos, é acusada de assediar e perseguir Kate e Gerry McCann durante três anos, após alegar falsamente ser a filha desaparecida do casal em 2007, na Praia da Luz, em Portugal

Notícias ao Minuto | 06:20 - 09/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Arturo Gatti Jr

“Vá em paz”: filho de Ivete Sangalo se despede do amigo de 17 anos

2

fama

Emergência

Desabamento em restaurante de Fogaça deixa feridos; funcionária morreu

3

fama

VIRGÍNIA-FONSECA

Vini Jr. fala sobre fim com Virginia Fonseca: “Falhei e a decepcionei”

4

fama

Fim

IZA e Yuri Lima terminam relacionamento pela segunda vez

5

fama

LUTO

Morre o ator David José, que fez Pedrinho no primeiro 'Sítio do Picapau Amarelo'

6

fama

Virgina Fonseca,VINÍCIUS-JÚNIOR

Virginia Fonseca publica mensagem após pedido de desculpas de Vini Jr.

7

fama

Thiago Nigro

Marido de Maíra Cardi passará por cirurgia após internação

8

fama

Luto

Morre Ron Dean, ator de “Clube dos Cinco” e “O Cavaleiro das Trevas”

9

fama

Antes e depois

Famosos? Hoje eles têm "empregos normais"

10

fama

Redes Sociais

Zé Felipe e Ana Castela posam juntos nas redes e fãs vibram com clima romântico