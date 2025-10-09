Morre Ron Dean, ator de “Clube dos Cinco” e “O Cavaleiro das Trevas”

© Universal Pictures

Morreu o ator Ron Dean, conhecido por sua longa carreira no cinema e na TV, com participações marcantes em filmes como “Clube dos Cinco” e “Negócio Arriscado”. Ele tinha 87 anos.

A morte foi confirmada por sua companheira, Maggie Neff, em entrevista à Variety nesta quarta-feira (8). Segundo ela, o ator faleceu “depois de se despedir de suas amadas irmãs”.

“Ele resistiu como um guerreiro quando se despediu das irmãs. Depois ficamos sozinhos, e, nos meus braços, segurei sua mão e disse que estava tudo bem em partir”, contou Maggie.

Em conversa com a People, ela descreveu a relação dos dois como profunda e duradoura. “Eu e Ron éramos — e continuamos sendo — almas gêmeas. Nossa conexão foi imediata e durou quase quatro décadas. O amor entre nós era incondicional. Tivemos nossas brigas, mas nunca duvidamos que estaríamos lá um para o outro quando mais precisássemos.”

A causa da morte ainda não foi revelada, mas, segundo o cineasta Andrew Davis, Ron Dean morreu no último domingo (5). Davis, que dirigiu o ator em “O Fugitivo” (1993), prestou homenagem em nota ao Deadline: “Ron Dean era um amigo querido e um ator extraordinário. Ele representava o verdadeiro talento de Chicago. Teve uma juventude difícil, mas transformou sua vida e construiu uma carreira admirável, sendo um ser humano amoroso e respeitado.”

Uma carreira de cinco décadas

Ron Dean iniciou sua trajetória nos anos 1970 e se destacou ao interpretar um detetive em “Negócio Arriscado” (Risky Business, 1983), ao lado de Tom Cruise. A parceria com o astro se repetiu em “A Cor do Dinheiro” (The Color of Money, 1986) e “Coquetel” (Cocktail, 1988), no qual interpretou o tio do personagem de Cruise.

Nos anos seguintes, trabalhou em produções como “Entrega Mortal” (The Package, 1989), com Tommy Lee Jones e Gene Hackman, e “Clube dos Cinco” (The Breakfast Club, 1985), de John Hughes, no papel do pai de Andy (Emilio Estevez). Também participou de “Batman: O Cavaleiro das Trevas” (The Dark Knight, 2008), dirigido por Christopher Nolan.

Na televisão, acumulou papéis em séries de sucesso, como “Os Homens do Presidente” (The West Wing), “CSI: Crime Sob Investigação”, “Cold Case: Casos Arquivados”, “Sete Palmos de Terra” (Six Feet Under) e “Family Law”.

Ao longo de mais de 50 anos de carreira, Ron Dean construiu uma trajetória sólida, marcada pela versatilidade e pela presença constante em algumas das produções mais emblemáticas de Hollywood.