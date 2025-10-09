Morre Susan Kendall Newman, filha de Paul Newman, aos 72 anos

Notícias ao Minuto
Atriz de Febre de Juventude e Carrinhos de Fogo no Gelo, Susan Kendall Newman morreu em agosto após complicações de saúde. Filha de Paul Newman e Jackie Witte, ela seguiu os passos do pai no cinema e recebeu homenagens de colegas e familiares

09/10/2025 07:46

A atriz Susan Kendall Newman, filha do lendário ator e cineasta Paul Newman, morreu aos 72 anos em 2 de agosto, após complicações de problemas crônicos de saúde. A notícia foi confirmada pela família e repercutida pela imprensa internacional nesta semana.

 

Susan ficou conhecida por interpretar Janis Goldman no filme Febre de Juventude (I Wanna Hold Your Hand, 1978), uma homenagem aos Beatles dirigida por Robert Zemeckis. Ela também atuou em produções como Carrinhos de Fogo no Gelo (Slap Shot, 1977) e Um Casamento (A Wedding, 1978).

Filha de Paul Newman e de sua primeira esposa, Jackie Witte, Susan seguiu os passos do pai no cinema. Paul Newman, que morreu em 2008, aos 83 anos, foi um dos maiores nomes de Hollywood, com papéis marcantes em Butch Cassidy and the Sundance Kid (Butch Cassidy, título mantido em alguns lançamentos) e Cat on a Hot Tin Roof (Gata em Teto de Zinco Quente, 1958).

Amigos e colegas prestaram homenagens à atriz nas redes sociais. Um deles escreveu: “Fiquei chocado ao ver o obituário de Susan Kendall Newman. Ela era incrivelmente inteligente. Meus sentimentos à família, às irmãs e a Joanne Woodward”, em referência à madrasta de Susan, que hoje tem 95 anos e enfrenta o Alzheimer há mais de uma década.

Outros lembraram a perda recente de dois atores do filme Febre de Juventude: “Perdemos duas estrelas dessa comédia brilhante — Christian Juttner, em novembro passado, e agora Susan Kendall Newman.”

 
