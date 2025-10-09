Mãe diz estar rezando pela “cura” de Justin Bieber e cantor reage

Notícias ao Minuto
© Getty Images

09/10/2025 07:37

Pattie Mallette, mãe de Justin Bieber, usou o Instagram no último dia 22 de setembro para compartilhar uma mensagem emocionante dedicada ao cantor, de 31 anos. Na publicação, ela incluiu várias fotos do filho e afirmou que está sempre “torcendo e orando” por ele.

 

“Estamos sempre torcendo e orando por você, Justin”, escreveu Pattie na legenda.

Em seguida, ela fez uma oração pública pelo bem-estar do artista: “Declaro liberdade, força, clareza e cura sobre você, Justin. Que toda corrente de medo, confusão, peso e dor seja quebrada em nome de Jesus. Espírito Santo, envolva-o com verdade, luz e proteção. Cure todas as feridas em seu coração, mente e corpo, visíveis e invisíveis. Restaure o que foi roubado e cubra-o por inteiro. Encha-o de amor e conforto. Continue elevando-o como uma voz firme e apaixonada por ti, Senhor. Silencie todas as vozes que não venham de ti e que a vida dele seja um testemunho vivo do teu poder, amor e graça. Digam amém se concordarem.”

 
 
 
 
Ver esta publicação no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Pattie Mallette (@pattiemallette)

Cerca de duas semanas depois, Justin Bieber respondeu à mensagem pública da mãe diretamente na publicação. “A única coisa da qual eu preciso me curar é do meu dedo mindinho torcido de tanto jogar pingue-pongue”, escreveu o cantor em tom de brincadeira.

Embora não esteja claro a que Pattie Mallette se referia em sua oração, dias antes Justin havia feito um post falando sobre o papel da fé em sua vida e em como ela o ajuda a lidar com a fama.

“Jesus ensina que nosso esforço é apenas uma resposta ao dom da vida e do perdão. Jesus é o verdadeiro prêmio. E o crescimento passa a ser algo que buscamos por causa da graça que recebemos”, escreveu o artista em 20 de setembro.
 

 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Justin Bieber (@lilbieber)

Atualmente, Justin Bieber está divulgando seu novo álbum, “Swag II”, lançado em 5 de setembro, que traz faixas como “Story of God” e “Everything Hallelujah”. O disco chegou dois meses após o lançamento de “Swag”, em julho.

Casado com Hailey Baldwin Bieber, o cantor é pai de Jack Blues, que completou um ano em agosto. Segundo fontes próximas ao casal, em entrevista à revista People no dia 17 de setembro, os dois têm superado juntos os desafios da vida.

“Eles enfrentaram dificuldades como qualquer outro casal, mas sempre chegam à mesma conclusão: acreditam de verdade que são almas gêmeas”, afirmou a fonte. “A chegada de Jack só fortaleceu ainda mais a relação, ele é o centro de tudo para eles.”
 
 

