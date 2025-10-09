Notícias ao Minuto
Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

'O Agente Secreto' garante prêmios no Festival de Cannes para Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho

09/10/2025 14:48 ‧ há 5 minutos por Notícias Ao Minuto

Fama

Reconhecimento

O cinema brasileiro vive grande momento e está cada vez mais sendo reconhecido ao redor do mundo. Depois do sucesso estrondoso de crítica e de público de 'Ainda Estou Aqui' (2024), aclamado com o Oscar de Melhor Filme Internacional, agora chegou a vez de 'O Agente Secreto' (2025) brilhar. No Festival de Cannes de 2025, o longa garantiu os prêmios de Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Diretor para Kleber Mendonça Filho, sem contar os prêmios independentes de Melhor Filme: pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci), com críticos internacionais, e o Art et Essai, dos exibidores independentes da França. Mas a expectativa é que a história ganhe mesmo o mundo e isso é apenas o começo.

Mas, antes dessas produções, quais foram os outros atores, diretores e filmes brasileiros que arrebataram prêmios em festivais gringos? Clique na galeria para descobrir!

