Lucas Leto sugere que Celina matou Odete Roitman

(FOLHAPRESS) - Se depender do ator Lucas Leto, o Sardinha de "Vale Tudo" (Globo), Celina (Malu Galli) será a criminosa por trás da morte de Odete Roitman (Debora Bloch). Em vídeo que circula pelas redes sociais, ele aparece chamando a atriz de "tia assassina".
No Encontro, com Patrícia Poeta, ele reforçou sua desconfiança na personagem. "Todo dia eu mudo de opinião. Já pensei que foi o Freitas, já pensei que ela não morreu. Que ela vai aparecer no final, com o boy dela, nas Ilhas Canário. No final, continuo com meu palpite e acho que foi a tia Celina", disse.
Mas ao que tudo indica, esse suspense, até mesmo para os atores, deverá perdurar por muito tempo.
A Globo fará uma reunião final no início da semana que vem para definir qual será o final de Odete Roitman em "Vale Tudo". Se nada mudar, a conversa ocorrerá na terça-feira (14).
Segundo apurou a coluna Outro Canal, apenas Manuela Dias e Paulo Silvestrini, diretor artístico da trama, chegaram em um consenso para o resultado.
A decisão de ambos deverá ser respeitada. No entanto, executivos maiores dos Estúdios Globo já deram algumas orientações.
A Globo está fazendo o que pode para que não vazem detalhes dos finais de "Vale Tudo" com o objetivo de manter a expectativa do público para conseguir altos índices de audiência.