Notícias ao Minuto
Procurar

Lucas Leto sugere que Celina matou Odete Roitman

Lucas Leto, o Sardinha de “Vale Tudo”, aposta que Celina, vivida por Malu Galli, é a assassina de Odete Roitman. A Globo mantém o mistério até o último momento e deve decidir o desfecho da trama em reunião marcada para a próxima terça-feira (14)

Lucas Leto sugere que Celina matou Odete Roitman

© <p>  TV Globo/ Beatriz Damy</p>

Folhapress
09/10/2025 11:45 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Odete Roitman

(FOLHAPRESS) - Se depender do ator Lucas Leto, o Sardinha de "Vale Tudo" (Globo), Celina (Malu Galli) será a criminosa por trás da morte de Odete Roitman (Debora Bloch). Em vídeo que circula pelas redes sociais, ele aparece chamando a atriz de "tia assassina".

 

No Encontro, com Patrícia Poeta, ele reforçou sua desconfiança na personagem. "Todo dia eu mudo de opinião. Já pensei que foi o Freitas, já pensei que ela não morreu. Que ela vai aparecer no final, com o boy dela, nas Ilhas Canário. No final, continuo com meu palpite e acho que foi a tia Celina", disse.

Mas ao que tudo indica, esse suspense, até mesmo para os atores, deverá perdurar por muito tempo.

A Globo fará uma reunião final no início da semana que vem para definir qual será o final de Odete Roitman em "Vale Tudo". Se nada mudar, a conversa ocorrerá na terça-feira (14).

Segundo apurou a coluna Outro Canal, apenas Manuela Dias e Paulo Silvestrini, diretor artístico da trama, chegaram em um consenso para o resultado.

A decisão de ambos deverá ser respeitada. No entanto, executivos maiores dos Estúdios Globo já deram algumas orientações.

A Globo está fazendo o que pode para que não vazem detalhes dos finais de "Vale Tudo" com o objetivo de manter a expectativa do público para conseguir altos índices de audiência.

Amigas flagram gravação da cena da morte de Odete Roitman e entregam nova suspeita

Amigas flagram gravação da cena da morte de Odete Roitman e entregam nova suspeita

As amigas estavam hospedadas no icônico Copacabana Palace e gravaram trechos da novela; a autora Manuela Dias deixou claro que seriam cinco os suspeitos de ter matado a vilã da trama

Folhapress | 15:48 - 08/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Arturo Gatti Jr

“Vá em paz”: filho de Ivete Sangalo se despede do amigo de 17 anos

2

fama

Virgina Fonseca,VINÍCIUS-JÚNIOR

Virginia Fonseca publica mensagem após pedido de desculpas de Vini Jr.

3

fama

Justin Bieber

Mãe diz estar rezando pela “cura” de Justin Bieber e cantor reage

4

fama

VIRGÍNIA-FONSECA

Vini Jr. fala sobre fim com Virginia Fonseca: “Falhei e a decepcionei”

5

fama

Luto

Morre Ron Dean, ator de “Clube dos Cinco” e “O Cavaleiro das Trevas”

6

fama

Emergência

Desabamento em restaurante de Fogaça deixa feridos; funcionária morreu

7

fama

Spice Girls

Spice Girls se juntam e apoiam Victoria Beckham em pré-estreia de série

8

fama

Novela

Amigas flagram gravação da cena da morte de Odete Roitman e entregam nova suspeita

9

fama

Antes e depois

Famosos? Hoje eles têm "empregos normais"

10

fama

Thiago Nigro

Marido de Maíra Cardi passará por cirurgia após internação