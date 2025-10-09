Notícias ao Minuto
Procurar

Diretor de 'Vale Tudo' revela 'estratégia' para gravar assassinato de Odete

Em Vale Tudo, a vilã Odete Roitman (Debora Bloch) foi baleada em sua suíte no Copacabana Palace, tradicional hotel do cenário carioca

Diretor de 'Vale Tudo' revela 'estratégia' para gravar assassinato de Odete

© Reprodução / TV Globo

Folhapress
09/10/2025 16:12 ‧ há 28 minutos por Folhapress

Fama

Novela

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto a Globo não revela quem matou Odete Roitman (Debora Bloch), o diretor Paulo Silvestrini revelou detalhes inéditos dos bastidores da gravação da cena que movimentou as redes sociais na segunda-feira (06).

 

Na história, a personagem foi baleada em sua suíte no Copacabana Palace, tradicional hotel do cenário carioca. Ao longo do capítulo exibido na segunda, o público acompanhou um grupo de suspeitos que circulam pelos arredores do estabelecimento.

As filmagens movimentaram equipe da novela não apenas no Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio, mas também no próprio hotel, na Zona Sul. Alvo de curiosidade, parte das gravações foram presenciadas pelo público presente em Copacabana, fator que a direção encarou como um estímulo.

Para ele, "gravar em locação é sempre um desafio". "Entendemos a presença do público não com interferência, mas como carinho e interesse pelo nosso trabalho. Além disso, o Rio de Janeiro é uma cidade acostumada às câmeras. As equipes da TV Globo integram a paisagem urbana", pontua Silvestrini em entrevista ao Gshow.

"Eu, Manuela Dias (autora) e Luciana Monteiro (gerente de produção) combinamos uma estratégia de realização e éramos de fato os únicos que sabiam tudo que seria feito. Os líderes criativos trabalham em grande sintonia o que garantiu unidade ao resultado", disse.

Ao total, foram gravados dez finais, garantindo a surpresa no desfecho de Odete Roitman. "Houve controle rigoroso de acesso ao set", explica Silvestrini. "Somente os profissionais imprescindíveis à realização das cenas estavam presentes. Nossa equipe é muito afinada, todos os profissionais trabalham de forma integrada e colaborativa", contextualiza o diretor.

Lucas Leto sugere que Celina matou Odete Roitman

Lucas Leto sugere que Celina matou Odete Roitman

Lucas Leto, o Sardinha de “Vale Tudo”, aposta que Celina, vivida por Malu Galli, é a assassina de Odete Roitman. A Globo mantém o mistério até o último momento e deve decidir o desfecho da trama em reunião marcada para a próxima terça-feira (14)

Folhapress | 11:45 - 09/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Virgina Fonseca,VINÍCIUS-JÚNIOR

Virginia Fonseca publica mensagem após pedido de desculpas de Vini Jr.

2

fama

Justin Bieber

Mãe diz estar rezando pela “cura” de Justin Bieber e cantor reage

3

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

4

fama

VIRGÍNIA-FONSECA

Vini Jr. fala sobre fim com Virginia Fonseca: “Falhei e a decepcionei”

5

fama

Arturo Gatti Jr

“Vá em paz”: filho de Ivete Sangalo se despede do amigo de 17 anos

6

fama

Odete Roitman

Lucas Leto sugere que Celina matou Odete Roitman

7

fama

Redes Sociais

Zé Felipe e Ana Castela posam juntos nas redes e fãs vibram com clima romântico

8

fama

Spice Girls

Spice Girls se juntam e apoiam Victoria Beckham em pré-estreia de série

9

fama

Luto

Morre Susan Kendall Newman, filha de Paul Newman, aos 72 anos

10

fama

Luto

Morre Ron Dean, ator de “Clube dos Cinco” e “O Cavaleiro das Trevas”