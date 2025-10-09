Travis Kelce comenta música de Taylor Swift que faz referência à sua parte íntima

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Travis Kelce, 35, mostrou que leva na esportiva a recente repercussão sobre a música "Wood", faixa do novo álbum de Taylor Swift. A canção chamou atenção por suas metáforas sensuais e por supostas referências ao jogador do Kansas City Chiefs, com quem a cantora mantém um relacionamento.

Durante o episódio mais recente do podcast New Heights, apresentado por Travis e seu irmão Jason Kelce, o tema surgiu de forma descontraída. Jason, conhecido pelo senso de humor afiado, decidiu provocar o irmão: "Então, o que você achou de Wood?", perguntou, em tom divertido.

Travis, visivelmente sem querer se aprofundar, respondeu com um sorriso contido: "É uma ótima música". Jason, no entanto, insistiu na provocação: "Mas e aí, você se sente lisonjeado? Essa é uma canção bem específica, não é qualquer faixa de amor".

Tentando escapar das brincadeiras, o jogador respondeu: "Qualquer música que ela escreva sobre mim é um presente. Eu amo aquela garota". O irmão, rindo, retrucou: "Não é só sobre você, mano, é sobre uma parte de você". A resposta fez o estúdio cair na risada.

Travis ainda tentou minimizar o comentário, dizendo que o irmão estava "interpretando tudo errado", mas Jason continuou com as piadas. "Ah, qual é, Travis? Uma sequoia não é difícil de identificar", disse ele, fazendo referência à letra da música, que menciona a árvore como metáfora.

A troca divertida entre os irmãos rapidamente viralizou nas redes sociais, com fãs de Taylor Swift e da NFL comentando a naturalidade com que Travis reagiu às provocações.

Desde que começou a namorar a cantora, o atleta se tornou figura constante no universo pop -aparecendo em shows da Eras Tour e sendo citado em composições que misturam romance e humor. Mesmo sem confirmar oficialmente se "Wood" é sobre ele, Travis parece não se importar com as suposições.