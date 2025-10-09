Notícias ao Minuto
Max Ehrich, ex-noivo de Demi Lovato, é preso na Flórida por agressão

O ator, conhecido por interpretar Fenmore Baldwin na novela "Os Jovens e os Inquietos", ganhou grande notoriedade em 2020, quando ficou noivo da cantora Demi Lovato

© Getty Images

Folhapress
09/10/2025 20:24 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Max Ehrich, 33, foi detido na Flórida sob acusação de violência doméstica. Segundo informações do site TMZ, o artista foi preso por agredir uma pessoa de 65 anos ou mais, sendo enquadrado na lei estadual que agrava a pena em casos que envolvem vítimas idosas.

 

De acordo com os registros oficiais, Ehrich pagou uma fiança de US$ 1.000 (cerca de R$ 5,7 mil) e foi liberado logo em seguida. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias da agressão, mas a prisão teria ocorrido após uma denúncia feita por testemunhas.

O ator, que ficou conhecido por interpretar Fenmore Baldwin na novela "Os Jovens e os Inquietos", ganhou grande notoriedade em 2020, quando ficou noivo da cantora Demi Lovato. O pedido de casamento aconteceu à beira-mar, com fotos e declarações públicas que rapidamente viralizaram. "Eu te amo para sempre, meu bebê. Um brinde ao nosso futuro", escreveu Demi em uma das postagens, que depois foram apagadas.

O noivado, no entanto, durou pouco. Poucos meses depois, o casal anunciou o fim da relação. Fontes próximas à cantora afirmaram à revista People que a separação foi de comum acordo, motivada pela distância e pelas diferentes fases profissionais que ambos viviam naquele momento.

Após o término, Ehrich seguiu investindo na carreira de ator e cantor, participando de produções como "High School Musical 3: Senior Year" e "Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais". Seu trabalho mais recente foi no filme natalino "A Cowboy Christmas Romance" (2023), estrelado por Jana Kramer e Adam Senn.

