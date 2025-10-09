Notícias ao Minuto
Príncipe William participará da COP30 representando o rei britânico Charles 3°

Os monarcas do Reino Unido fizeram rara aparição conjunta para demonstrar apoio à cúpula do clima; eles também se encontraram, nesta quinta (9), com o embaixador brasileiro em Londres

Folhapress
09/10/2025 18:47 ‧ há 1 hora por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe William participará da COP30 representando o rei britânico, Charles 3º. Ele estará em Belém (PA), sede da conferência climática da ONU, no dia 6 de novembro.

 

Segundo comunicado da monarquia britânica, antes de viajar para a capital paraense William virá ao Brasil para a cerimônia de premiação do Earthshot Prize, que ocorrerá no Rio de Janeiro, no dia 5 de novembro. Na cidade, ele participará de uma série de compromissos relacionados ao meio ambiente.

Nesta quinta-feira (9), o rei Charles e o príncipe William fizeram uma rara aparição conjunta para mostrar apoio à próxima cúpula climática das Nações Unidas, em um momento em que uma desmobilização sobre o tema, liderada pelos EUA, levantou questões sobre o quanto o evento pode alcançar.

Líderes políticos do mundo todo, ativistas climáticos e grandes empresas se reunirão no Brasil, dentro de quatro semanas, para as negociações das Nações Unidas, que visam garantir ações mais ambiciosas -e financiamento- para enfrentar o aumento das temperaturas globais.

Mas isso ocorrerá em meio à crescente resistência de alguns líderes mundiais, que ameaça fragmentar o consenso global sobre o clima, impulsionado por fatores como o custo de subsídios a projetos de energia verde e a priorização de gastos com defesa.

No mês passado, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse à Assembleia Geral da ONU que a mudança climática era "a maior fraude" do mundo.

No Reino Unido, a líder do principal partido de oposição, o Partido Conservador, disse na quarta-feira (8) que apoiaria mais extração de petróleo e gás do Mar do Norte, enquanto o partido UK, que lidera as pesquisas de opinião, disse que imporia impostos ao setor de energia renovável e descartaria metas de zero emissões de gases do efeito estufa.

Charles faz campanha há anos sobre o meio ambiente e a sustentabilidade, bem antes de o assunto se tornar popular, e participou de muitas reuniões anteriores da COP.

William lançou o Prêmio Earthshot em 2020, que busca encontrar soluções para resolver problemas ambientais em uma década.

Nesta quinta-feira, os dois membros da realeza participaram do evento "Contagem regressiva para a COP30: mobilizando ações pelo clima e pela natureza" no Museu de História Natural de Londres, onde se encontraram com o embaixador brasileiro no país e viram exposições que exibiam soluções desenvolvidas pelos britânicos para as mudanças climáticas.

"Por mais de cinco décadas, o rei também usou sua plataforma única para defender a sustentabilidade, enfatizando a conexão fundamental entre a humanidade e a natureza", disse o Palácio de Buckingham.

