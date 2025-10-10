Notícias ao Minuto
Astros e estrelas mirins que se emanciparam antes dos 18 anos

Várias estrelas mirins decidiram se emancipar antes da maioridade, algumas para ganhar autonomia profissional e outras para escapar de conflitos familiares, controle financeiro excessivo ou exploração por parte dos pais

TV Globo/ Angélica Goudinho

10/10/2025 13:30 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Fama

Celebridades

Algumas estrelas infantis tiveram que tomar decisões difíceis antes da maioridade. Essas celebridades conquistaram na justiça o direito de se emanciparem dos pais por vários motivos, entre eles, a convicção para promover suas carreiras.

No caso de uma famosa brasileira, curiosamente a iniciativa partiu dos pais para facilitar sua carreira, de forma que ela pudesse assinar sozinha contratos e ter mais propostas de trabalho. Mas há ainda casos de artistas que recorreram à essa opção por conta de pesadelos familiares vividos, como a pressão para trabalhar desde cedo, má administração de suas fortunas ou até roubos.

Clique na galeria e saiba quais famosos conquistaram a independência legal dos pais antes dos 18 anos, inclusive brasileiros.

