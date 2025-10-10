Notícias ao Minuto
Procurar

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

Scarlett Johansson está cotada para viver a vilã Mãe Gothel no remake live-action de “Enrolados”, da Disney. O estúdio aposta no projeto após o sucesso de “Lilo & Stitch” e pode ter direção de Michael Gracey, de “O Rei do Show”

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

© Getty Images

Folhapress
10/10/2025 10:30 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

Scarlett Johansson

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Disney cogita escalar a atriz Scarlett Johansson para atuar no remake de "Enrolados", animação lançada em 2010. A artista daria vida à Mãe Gothel, vilã da trama e uma das principais personagens do longa. As informações são da revista Variety.

 

A empresa deu sinal verde ao projeto após o grande sucesso de "Lilo & Stitch". "Enrolados" conta a história da princesa Rapunzel, salva pelo fora da lei Flynn Rider de seu cativeiro em uma torre isolada. O filme arrecadou US$ 592 milhões (cerca de R$ 3,493 bilhões) de bilheteria mundial.

O cineasta Michael Gracey, de "O Rei do Show", é cotado para dirigir a animação a partir de um roteiro de Jennifer Kaytin Robinson, de "Thor: Amor e Trovão".

O novo live-action seria mais um de uma lista numerosa de outros do estúdio. "Cinderela", "A Bela e a Fera", "Aladdin", "O Rei Leão", "Dumbo", "Mulan" e "A Pequena Sereia" são só alguns dos nomes

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

Aos 56 anos, Jennifer Aniston falou sobre as tentativas frustradas de engravidar e rebateu rumores de que teria priorizado a carreira. A atriz contou que passou por fertilização in vitro e lamentou não ter congelado os óvulos mais cedo. Atualmente, vive um novo romance com o coach Jim Curtis

Notícias ao Minuto | 06:50 - 10/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

2

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

3

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

4

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

5

fama

Leonardo DiCaprio

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

6

fama

Reconhecimento

Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

7

fama

Família

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

8

fama

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

9

fama

Celebridades

Não foi só Odete Roitman: Famosos gringos e brasileiros que morreram em quartos de hotel

10

fama

Música

Organização de Charlie Kirk protestará contra Bad Bunny no Super Bowl com show