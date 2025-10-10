Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Disney cogita escalar a atriz Scarlett Johansson para atuar no remake de "Enrolados", animação lançada em 2010. A artista daria vida à Mãe Gothel, vilã da trama e uma das principais personagens do longa. As informações são da revista Variety.

A empresa deu sinal verde ao projeto após o grande sucesso de "Lilo & Stitch". "Enrolados" conta a história da princesa Rapunzel, salva pelo fora da lei Flynn Rider de seu cativeiro em uma torre isolada. O filme arrecadou US$ 592 milhões (cerca de R$ 3,493 bilhões) de bilheteria mundial.

O cineasta Michael Gracey, de "O Rei do Show", é cotado para dirigir a animação a partir de um roteiro de Jennifer Kaytin Robinson, de "Thor: Amor e Trovão".

O novo live-action seria mais um de uma lista numerosa de outros do estúdio. "Cinderela", "A Bela e a Fera", "Aladdin", "O Rei Leão", "Dumbo", "Mulan" e "A Pequena Sereia" são só alguns dos nomes