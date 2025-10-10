Notícias ao Minuto
Procurar

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

Leonardo DiCaprio deve assumir o papel de Val Kilmer na sequência de “Fogo Contra Fogo”, clássico policial dos anos 1990. O novo filme, dirigido por Michael Mann e produzido pela Amazon MGM Studios, explorará o passado e o futuro dos personagens de Robert De Niro e Al Pacino

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

© <p>Getty Images</p>

Folhapress
10/10/2025 11:30 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Leonardo DiCaprio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quase três décadas depois de marcar o gênero policial, "Fogo Contra Fogo" está prestes a ganhar uma continuação - e com um novo rosto em um dos papéis mais marcantes do cinema dos anos 1990.
O nome de Leonardo DiCaprio desponta como o principal candidato para substituir Val Kilmer, que interpretava Chris Shiherlis, um dos membros do grupo de assaltantes liderado por Robert De Niro.
A produção original, estrelada por De Niro e Al Pacino, virou um marco do cinema de ação por unir as duas lendas em uma das cenas mais intensas e reverenciadas da história - o encontro no restaurante entre o policial e o criminoso. Agora, o novo capítulo promete explorar duas linhas do tempo: o passado, nos anos 1980, mostrando a ascensão de McCauley e Hanna em lados opostos da lei; e o futuro, após o assalto que marcou o desfecho do primeiro filme.

 

A ideia de escalar DiCaprio não é apenas uma homenagem: é também uma tentativa de atualizar a saga com o mesmo peso dramático que Kilmer trouxe em sua interpretação. O ator, que morreu em abril de 2025 aos 65 anos, havia se tornado um ícone do gênero após papéis em "Top Gun" e no próprio "Fogo Contra Fogo".

A continuação, baseada no livro lançado por Mann em 2022, deve ser produzida pela Amazon MGM Studios - depois que o projeto deixou a Warner Bros. por divergências de orçamento. As filmagens estão previstas para começar em 2026, e a expectativa é de que o filme mantenha o realismo tenso, a fotografia fria e o conflito moral que tornaram o original uma referência cinematográfica.

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

Aos 56 anos, Jennifer Aniston falou sobre as tentativas frustradas de engravidar e rebateu rumores de que teria priorizado a carreira. A atriz contou que passou por fertilização in vitro e lamentou não ter congelado os óvulos mais cedo. Atualmente, vive um novo romance com o coach Jim Curtis

Notícias ao Minuto | 06:50 - 10/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

2

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

3

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

4

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

5

fama

Leonardo DiCaprio

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

6

fama

Reconhecimento

Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

7

fama

Família

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

8

fama

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

9

fama

Celebridades

Não foi só Odete Roitman: Famosos gringos e brasileiros que morreram em quartos de hotel

10

fama

Música

Organização de Charlie Kirk protestará contra Bad Bunny no Super Bowl com show