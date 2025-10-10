Notícias ao Minuto
'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

Após o divórcio de Keith Urban, Nicole Kidman refletiu sobre envelhecer com graça e sabedoria, afirmando que sobreviveu a muitos desafios e quer compartilhar o que aprendeu. Aos 58 anos, a atriz diz se sentir grata por sua trajetória e confiante para enfrentar qualquer dor

10/10/2025 05:43

(FOLHAPRESS) - Recém-divorciada de Keith Urban, com quem viveu por quase 20 anos, Nicole Kidman falou sobre beleza, envelhecimento e sabedoria em uma entrevista à Harper's Bazaar publicada nesta quinta-feira (9).
"Vi muito, vivi muito e sobrevivi a muito. Quero passar adiante todo o conhecimento e sabedoria que adquiri", falou a atriz.

 

Para Nicole, de 58 anos, a melhor parte de envelhecer é acumular e dividir experiências. "É saber que, não importa o que aconteça, vou superar", diz. Na entrevista, ela afirma se sentir "grata por sobreviver como mulher, como atriz e como produtora, profissionalmente e pessoalmente."

"Existe algo em saber que não importa quão dolorido, quão difícil e quão devastador algo seja, sempre existe um caminho", diz. "Você vai ter que sentir, não dá para entorpecer. É preciso sentir, sofrer e muitas vezes você vai se sentir quebrado, mas vai passar", diz.

SEPARAÇÃO

No final de setembro, Nicole Kidman e Keith Urban anunciaram o fim do casamento. Eles eram casados desde 2006 e são pais de duas filhas, Sunday Rose, 17, e Faith Margaret, 14.

Nicole também é mãe de Isabella, 32, e Connor, 30, do relacionamento anterior com Tom Cruise. A atriz é dona de um Oscar, dois Emmys e seis Globos de Ouro.

