Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

Os duques de Sussex foram homenageados pelo Project Healthy Minds com o Prêmio de Humanitários do Ano por suas ações em prol da segurança digital e do bem-estar mental. O casal compareceu de mãos dadas à gala em Nova York, exibindo looks de alfaiataria totalmente pretos

10/10/2025 05:23 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e o príncipe Harry marcaram presença na noite desta quinta-feira (9) na gala anual do Project Healthy Minds, realizada em Nova York, onde receberam o Prêmio de Humanitários do Ano. O evento, dedicado ao Dia Mundial da Saúde Mental, reconheceu o casal por suas ações voltadas à segurança digital e ao bem-estar de famílias e jovens.

 

De mãos dadas e sorridentes, os duques de Sussex atraíram todos os olhares no tapete vermelho, ambos vestidos de preto em looks de alfaiataria. Meghan escolheu um terno Armani elegante, combinado com salto alto, bolsa e colar dourado, enquanto Harry usou terno escuro clássico, camisa branca e gravata.

 
 
 
 
Ao receberem a homenagem, Meghan e Harry destacaram em comunicado à revista People a importância do trabalho que desenvolvem:

“Trabalhar com famílias e jovens para priorizar a segurança online tem sido um dos trabalhos mais significativos de nossas vidas. Como pais, fomos movidos pelo poder de suas histórias e nos sentimos honrados em apoiá-los. Temos orgulho de ser parceiros de longa data do Project Healthy Minds, enquanto continuamos a lançar luz sobre uma das questões mais urgentes do nosso tempo.”

Os duques são cofundadores da Archewell Foundation, criada em 2020, que tem como uma de suas principais iniciativas a Parent’s Network, lançada em 2023 durante o mesmo festival do Project Healthy Minds. A rede oferece apoio a pais e cuidadores de crianças afetadas por danos nas redes sociais, incluindo famílias que perderam filhos ou enfrentaram casos graves de exposição online.

Meghan, de 44 anos, e Harry, de 41, são pais de Archie, de seis anos, e Lilibet, de quatro. A aparição pública do casal foi uma das raras ocasiões em que participaram juntos de um evento desde que deixaram oficialmente as funções da realeza britânica.

Dias antes, Meghan havia feito sua estreia na Semana de Moda de Paris, ao assistir ao desfile da Balenciaga em 4 de outubro, evento que também contou com a presença de Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo.

