Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

Jennifer Aniston, de 56 anos, abriu o coração em entrevista à edição britânica da revista Harper’s Bazaar, ao falar sobre sua luta contra a infertilidade durante mais de 20 anos.

A atriz contou que tentou engravidar por duas décadas, sem sucesso, e criticou os boatos de que teria optado por não ter filhos por priorizar a carreira.

“Ninguém sabe da minha história nem do que vivi nos últimos 20 anos tentando formar uma família, porque não saio por aí contando meus problemas de saúde”, afirmou. “Isso não diz respeito a ninguém. Mas chega um momento em que você não consegue ignorar as narrativas de que não tem filhos porque é egoísta ou viciada em trabalho. Isso dói — sou humana, como todos nós”, completou a estrela de Friends.

Em 2022, Aniston já havia revelado que tentou fertilização in vitro (FIV) sem sucesso e lamentou não ter congelado seus óvulos mais cedo. “Nos meus 30 e 40 anos, passei por momentos muito difíceis. Eu estava tentando engravidar, fiz fertilização in vitro, tomei chás chineses, tentei de tudo. Gostaria que alguém tivesse me dito: ‘Congele seus óvulos’. Eu não pensava nisso naquela época. E aqui estou hoje”, contou.

Jennifer foi casada com Brad Pitt entre 2000 e 2005, e à época circularam rumores de que o fim do relacionamento estaria ligado à ausência de planos para ter filhos. Dez anos depois, ela se casou com Justin Theroux, de quem se separou em 2018.

Atualmente, a atriz está em um novo relacionamento com o coach Jim Curtis, com quem começou a ser vista em julho deste ano. Segundo o Daily Mail, amigos próximos acreditam que o casal combina perfeitamente: “Eles compartilham um profundo interesse pelo autoconhecimento, e Jennifer o admira muito. Ainda assim, ela está levando tudo com calma.”