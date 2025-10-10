Notícias ao Minuto
Guilherme Boury é o terceiro eliminado de 'A Fazenda 17'

Carol Lekker e Yoná Sousa foram as escolhidas para continuar no reality; Guilherme Boury Ayrosa Galvão é ator e ficou conhecido pelo papel de Júnior em "Chiquititas" (2013-2015)

© Reprodução / Record TV

Folhapress
10/10/2025 14:47 ‧ há 20 minutos por Folhapress

Fama

Reality Show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou ao fim A Fazenda 17 para Guilherme Boury. O sobrinho de Fábio Jr. foi eliminado nesta quinta-feira (9), ao receber o menor número de votos do público para permanecer no jogo. Carol Lekker e Yoná Sousa foram as escolhidas para continuar no reality.

 

Carol foi indicada à roça pela então fazendeira Rayane Figliuizzi, Yoná foi a mais votada pela casa, com 11 votos e Guilherme foi escolhido pelo por Yoná e Saory Cardoso a partir da dinâmica do poder da chama.

QUEM É GUILHERME BOURY

Guilherme Boury Ayrosa Galvão é ator, sobrinho de Fábio Jr. e primo de Fiuk e Cleo Pires. Ao longo de sua carreira, atuou em diversas novelas na Record, Globo e SBT.

Seu papel mais conhecido foi no remake de "Chiquititas" (2013-2015), em que viveu o playboy Júnior (José Ricardo Almeida Campos Jr.).

Paulo Betti brinca que Cássia Kis vai sair da frente de um quartel para matar Odete Roitman

Paulo Betti brinca que Cássia Kis vai sair da frente de um quartel para matar Odete Roitman

Paulo Betti e Dadá Coelho brincaram nas redes sociais sobre o mistério de “Vale Tudo”. O ator sugeriu, com bom humor, que Cássia Kis poderia ser a assassina de Odete Roitman no remake, em uma referência à versão original e à trajetória recente da atriz

Folhapress | 12:30 - 10/10/2025

