Guilherme Boury é o terceiro eliminado de 'A Fazenda 17'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou ao fim A Fazenda 17 para Guilherme Boury. O sobrinho de Fábio Jr. foi eliminado nesta quinta-feira (9), ao receber o menor número de votos do público para permanecer no jogo. Carol Lekker e Yoná Sousa foram as escolhidas para continuar no reality.

Carol foi indicada à roça pela então fazendeira Rayane Figliuizzi, Yoná foi a mais votada pela casa, com 11 votos e Guilherme foi escolhido pelo por Yoná e Saory Cardoso a partir da dinâmica do poder da chama.

QUEM É GUILHERME BOURY

Guilherme Boury Ayrosa Galvão é ator, sobrinho de Fábio Jr. e primo de Fiuk e Cleo Pires. Ao longo de sua carreira, atuou em diversas novelas na Record, Globo e SBT.

Seu papel mais conhecido foi no remake de "Chiquititas" (2013-2015), em que viveu o playboy Júnior (José Ricardo Almeida Campos Jr.).