Acordos pré-nupciais dos famosos: Regras que parecem contratos de negócios

Firmar um acordo antes do casamento pode não soar como um gesto romântico, mas, para muitas celebridades, é uma medida essencial para resguardar seus bens pessoais. Em essência, trata-se de um escudo para proteger o patrimônio contra indivíduos que buscam mais o dinheiro do que o amor. Alguns desses acordos pré-nupciais chegam a ser super estranhos e extravagantes, com regras sobre ganho de peso do parceiro(a) ou até mesmo estipulando limites de tempo para encontros. Seria isso excêntrico, louco, ou talvez um pouco de ambos?

Ficou curioso? Clique na galeria e descubra o peculiar universo dos acordos pré-nupciais de celebridades.

