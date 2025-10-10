Notícias ao Minuto
Claudia Raia machuca o tornozelo no palco e pausa apresentações de sua peça

Folhapress
10/10/2025 17:12 ‧ há 16 minutos por Folhapress

Fama

Acidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Claudia Raia fará uma pausa nas apresentações de "Cenas da Menopausa", peça criada e protagonizada por ela. A atriz sofreu uma fissura no tornozelo esquerdo no sábado, durante uma apresentação em Goiânia.

 

"Estou triste em um grau que vocês não imaginam, porque eu criei uma expectativa enorme para essa temporada", disse Raia em um vídeo publicado em seu Instagram.

Os espetáculos programados para acontecer em João Pessoa nessa sexta-feira e sábado foram cancelados. "Achei que era apenas um entorse, fizemos uma ressonância e descobrimos que tem uma fratura na fíbula. É pequena, mas um total impedimento para que eu faça o espetáculo essa semana em João Pessoa", disse a atriz.

Em outra postagem na rede social, ela aparece usando uma bota ortopédica. "Repouso forçado! Foco na recuperação!", escreveu Raia.

