Billie Eilish tem braço puxado e cai em grade de proteção durante show em Miami

Apesar do susto, cantora se levantou rapidamente e seguiu com a apresentação; o homem foi agredido por outros fãs da artista no local

10/10/2025 18:11 ‧ há 1 hora por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tudo transcorria bem em um show de Billie Eilish com ingressos esgotados no Kaseya Center, em Miami, quando a cantora resolveu descer do palco para cumprimentar a multidão. Foi nesse momento que teve seu braço puxado com força e caiu sob a grade de proteção.

 

Ao dar a mão aos fãs na grade, foi agarrada e chegou a sofrer uma queda para trás, mas se levantou rapidamente. Aparentemente, ela não se machucou. Já o homem acabou agredido por outras pessoas.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento de diferentes ângulos. Um dos seguranças empurra o homem contra a multidão após a agressão.

Billie não havia se manifestado sobre o episódio em suas redes sociais. Ela tem feito apresentações pelos Estados Unidos pela turnê "Hit Me Hard and Soft".

Ariana Grande e Cynthia Erivo vão a São Paulo para o lançamento de 'Wicked'

Ariana Grande e Cynthia Erivo vão a São Paulo para o lançamento de 'Wicked'

"Wicked: Parte 2" está previsto para estrear em 20 de novembro no Brasil; Ariana Grande e Cynthia Erivo protagonizam o longa como Glinda e Elphaba, respectivamente

Folhapress | 15:48 - 10/10/2025

