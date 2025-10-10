Billie Eilish tem braço puxado e cai em grade de proteção durante show em Miami

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tudo transcorria bem em um show de Billie Eilish com ingressos esgotados no Kaseya Center, em Miami, quando a cantora resolveu descer do palco para cumprimentar a multidão. Foi nesse momento que teve seu braço puxado com força e caiu sob a grade de proteção.

Ao dar a mão aos fãs na grade, foi agarrada e chegou a sofrer uma queda para trás, mas se levantou rapidamente. Aparentemente, ela não se machucou. Já o homem acabou agredido por outras pessoas.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento de diferentes ângulos. Um dos seguranças empurra o homem contra a multidão após a agressão.

WE LOVE THIS DIVApic.twitter.com/l7tROcrKOf — Billie Eilish Spotify (@BillieSpotify_) October 10, 2025

Billie não havia se manifestado sobre o episódio em suas redes sociais. Ela tem feito apresentações pelos Estados Unidos pela turnê "Hit Me Hard and Soft".