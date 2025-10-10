Ariana Grande e Cynthia Erivo vão a São Paulo para o lançamento de 'Wicked'

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ariana Grande e a atriz Cynthia Erivo devem vir a São Paulo para a divulgação do filme "Wicked: Parte 2". A informação foi divulgada pela Universal, estúdio responsável pela produção, no Instagram.

As duas protagonizam o longa como Glinda e Elphaba, respectivamente. O longa é a continuação do filme lançado no ano passado, que venceu duas estatuetas do Oscar -de melhor figurino e design de produção.

As produções adaptam para as telonas o musical da Brodway de 2003, criado por Stephen Schwartz e Winnie Holzman, como adaptação do livro de Gregory Maguire.

"Wicked: Parte 2" está previsto para estrear em 20 de novembro no Brasil. Nos palcos, o musical deve ficar em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo, até 9 de novembro.