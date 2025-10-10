Notícias ao Minuto
Procurar

Ariana Grande e Cynthia Erivo vão a São Paulo para o lançamento de 'Wicked'

"Wicked: Parte 2" está previsto para estrear em 20 de novembro no Brasil; Ariana Grande e Cynthia Erivo protagonizam o longa como Glinda e Elphaba, respectivamente

Ariana Grande e Cynthia Erivo vão a São Paulo para o lançamento de 'Wicked'

© Getty Images

Folhapress
10/10/2025 15:48 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Cinema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ariana Grande e a atriz Cynthia Erivo devem vir a São Paulo para a divulgação do filme "Wicked: Parte 2". A informação foi divulgada pela Universal, estúdio responsável pela produção, no Instagram.

 

As duas protagonizam o longa como Glinda e Elphaba, respectivamente. O longa é a continuação do filme lançado no ano passado, que venceu duas estatuetas do Oscar -de melhor figurino e design de produção.

As produções adaptam para as telonas o musical da Brodway de 2003, criado por Stephen Schwartz e Winnie Holzman, como adaptação do livro de Gregory Maguire.

"Wicked: Parte 2" está previsto para estrear em 20 de novembro no Brasil. Nos palcos, o musical deve ficar em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo, até 9 de novembro.

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

Leonardo DiCaprio deve assumir o papel de Val Kilmer na sequência de “Fogo Contra Fogo”, clássico policial dos anos 1990. O novo filme, dirigido por Michael Mann e produzido pela Amazon MGM Studios, explorará o passado e o futuro dos personagens de Robert De Niro e Al Pacino

Folhapress | 11:30 - 10/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

2

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

3

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

4

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

5

fama

Leonardo DiCaprio

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

6

fama

Reconhecimento

Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

7

fama

Família

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

8

fama

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

9

fama

Celebridades

Não foi só Odete Roitman: Famosos gringos e brasileiros que morreram em quartos de hotel

10

fama

Música

Organização de Charlie Kirk protestará contra Bad Bunny no Super Bowl com show