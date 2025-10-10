Notícias ao Minuto
Millie Bobby Brown publica pela primeira vez foto de filha adotada com Jake Bongiovi

A protagonista de Stranger Things e o filho de Jon Bon Jovi anunciaram a adoção em agosto

Millie Bobby Brown publica pela primeira vez foto de filha adotada com Jake Bongiovi

© Getty Images

Folhapress
10/10/2025 19:35

Fama

Família

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Millie Bobby Brown, 21, publicou uma sequência de fotos no Instagram que resumem seu mês de outubro. Entre os registros, um em especial chamou atenção: pela primeira vez, a atriz mostrou a filha adotada com o marido, Jake Bongiovi, 22.

 

Na imagem, o casal aparece abraçado com a bebê no colo durante um passeio na atração It's a Small World, um dos clássicos da Disney. A cena, capturada em um momento íntimo, mostra os dois sorrindo e trocando olhares enquanto observam a criança -que teve parte do rosto desfocado. "Meu outubro rápido", escreveu a atriz na legenda, em alusão ao outono no hemisfério norte.

A protagonista de Stranger Things e o filho de Jon Bon Jovi anunciaram a adoção em agosto. "Neste verão, recebemos com alegria nossa doce bebê por meio da adoção. Estamos muito felizes em começar este novo e lindo capítulo da paternidade em paz e privacidade", escreveu Millie na época. "E então, agora somos três."

Desde então, o casal tem compartilhado poucos detalhes sobre a rotina familiar, optando por preservar a identidade da filha. Ainda assim, seguidores notaram algumas aparições discretas de Brown com carregadores de bebê e carrinhos em fotos recentes.

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

O avô, Jon Bon Jovi, revelou em setembro, durante o podcast Dumb Blonde, de Bunnie Xo, que já conheceu a neta e se mostrou encantado com o novo papel na família. "É incrível, muito louco, mas lindo. Eles adotaram uma menina e, claro, fomos conhecer o bebê -ela imediatamente se tornou nossa neta. Entende? Nossa bebê", contou o cantor, emocionado.

Bon Jovi também afirmou estar acompanhando de perto a nova fase do casal. "Sou aquele tipo de avô meio bobo, mas é ótimo", brincou.

