Notícias ao Minuto
Procurar

Victoria Beckham revela luta contra distúrbios alimentares em novo documentário

Victoria contou que desenvolveu o distúrbio após críticas constantes ao seu corpo feitas pela mídia e pelo público; "Quando você tem um transtorno alimentar, você se torna muito bom em mentir", disse ela

Victoria Beckham revela luta contra distúrbios alimentares em novo documentário

© Getty Images

Folhapress
10/10/2025 20:48 ‧ há 51 minutos por Folhapress

Fama

Desabafo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Victoria Beckham contou que sofreu com distúrbios alimentares durante a acompanharam durante "a vida intira". A ex-Spice Girl compartilhou detalhes no novo documentário da Netflix, lançado na quinta-feira (9), sobre uma relação "incrivelmente conturbada" com a comida durante sua carreira.

 

"Quando você tem um transtorno alimentar, você se torna muito bom em mentir", diz ela na série documental. "Nunca fui honesta com meus pais e também nunca tinha falado disso publicamente. Isso realmente te marca, principalmente quando dizem o tempo todo que você não é boa o suficiente. Acho que isso me acompanhou a vida inteira."

Victoria contou que desenvolveu o distúrbio após críticas constantes ao seu corpo feitas pela mídia e pelo público. Segundo ela, controlar o peso era uma forma de recuperar o domínio sobre algo em meio à exposição intensa.

No documentário, a estilista relembra ainda que foi pesada ao vivo na TV em 1999, apenas seis meses depois do nascimento de seu primeiro filho com o marido, David Beckham. "Na época ríamos disso na televisão, mas eu era muito jovem e doía", disse. Depois da maternidade, os distúrbios alimentares só pioraram. "Eu não sabia o que via no espelho, se estava gorda, se estava magra. Você perde completamente a noção da realidade."

Ariana Grande e Cynthia Erivo vão a São Paulo para o lançamento de 'Wicked'

Ariana Grande e Cynthia Erivo vão a São Paulo para o lançamento de 'Wicked'

"Wicked: Parte 2" está previsto para estrear em 20 de novembro no Brasil; Ariana Grande e Cynthia Erivo protagonizam o longa como Glinda e Elphaba, respectivamente

Folhapress | 15:48 - 10/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

2

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

3

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

4

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

5

fama

Leonardo DiCaprio

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

6

fama

Reconhecimento

Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

7

fama

Família

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

8

fama

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

9

fama

Celebridades

Não foi só Odete Roitman: Famosos gringos e brasileiros que morreram em quartos de hotel

10

fama

Música

Organização de Charlie Kirk protestará contra Bad Bunny no Super Bowl com show