Victoria Beckham revela luta contra distúrbios alimentares em novo documentário

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Victoria Beckham contou que sofreu com distúrbios alimentares durante a acompanharam durante "a vida intira". A ex-Spice Girl compartilhou detalhes no novo documentário da Netflix, lançado na quinta-feira (9), sobre uma relação "incrivelmente conturbada" com a comida durante sua carreira.

"Quando você tem um transtorno alimentar, você se torna muito bom em mentir", diz ela na série documental. "Nunca fui honesta com meus pais e também nunca tinha falado disso publicamente. Isso realmente te marca, principalmente quando dizem o tempo todo que você não é boa o suficiente. Acho que isso me acompanhou a vida inteira."

Victoria contou que desenvolveu o distúrbio após críticas constantes ao seu corpo feitas pela mídia e pelo público. Segundo ela, controlar o peso era uma forma de recuperar o domínio sobre algo em meio à exposição intensa.

No documentário, a estilista relembra ainda que foi pesada ao vivo na TV em 1999, apenas seis meses depois do nascimento de seu primeiro filho com o marido, David Beckham. "Na época ríamos disso na televisão, mas eu era muito jovem e doía", disse. Depois da maternidade, os distúrbios alimentares só pioraram. "Eu não sabia o que via no espelho, se estava gorda, se estava magra. Você perde completamente a noção da realidade."