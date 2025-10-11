Príncipe William quase se desfaz em lágrimas ao falar com mulher viúva

© Youtube - The Prince and Princess of Wales

Em um vídeo lançado no Dia Mundial da Saúde Mental, 10 de outubro, é possível ver o príncipe William conversando com Rhian Manning, uma mulher que perdeu o marido, Paul, em 2012 — apenas cinco dias depois da morte do filho deles, George, de um ano.

O vídeo, com cerca de oito minutos, acabou registrando um momento muito emotivo do príncipe William, que em determinado ponto precisou fazer uma pausa para não chorar. As imagens foram feitas durante a visita do príncipe de Gales a Rhian, que fundou uma instituição de caridade que apoia famílias que enfrentam a perda de um filho.

Durante a conversa, que aconteceu em uma cozinha, enquanto tomavam chá e comiam bolinhos galeses, William falou com Rhian sobre seus filhos que ainda estão com ela, Holly e Isaac. Ao ser questionada pelo príncipe sobre o que diria a Paul, Rhian respondeu:

“Gostaria de me sentar com ele, assim, e dizer: ‘Por que você não veio até mim?’ Porque ele perdeu tanta alegria, e nós teríamos ficado bem. Acho que isso é o mais difícil — nós teríamos ficado bem.”

Nesse momento, William desviou o olhar, já com os olhos marejados, tentando conter as lágrimas. “Está tudo bem?”, perguntou Rhian, também visivelmente emocionada, ao príncipe.

Ao segurar a mão dela em um gesto de carinho, William pediu desculpas. “É difícil fazer essas perguntas”, confessou em seguida.

“Não, está tudo bem. Você tem filhos… É difícil… E você também já passou por perdas”, respondeu Rhian.

“A vida pode nos lançar essas bolas curvas terríveis, mas falar sobre isso, ter esperança, nos ajuda a seguir em frente”, acrescentou a mulher.

“A melhor maneira de prevenir o suicídio é falar sobre isso. Converse com seus entes queridos, com aqueles em quem confiamos, nossos amigos. Obrigado por falar sobre isso”, completou o príncipe William.

De acordo com a People, a Royal Foundation, liderada por William e Kate Middleton, doou cerca de 1,3 milhão de dólares, em um período inicial de três anos, para ajudar a criar a Rede Nacional de Prevenção ao Suicídio.

A rede reúne instituições de caridade de todo o Reino Unido para promover uma melhor compreensão do suicídio e de como ele pode ser prevenido.

O príncipe William há muito tempo demonstra compromisso com a conscientização sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Ainda em setembro, ele apoiou a Fundação Jac Lewis, criada em homenagem a Jac, que tirou a própria vida em 2019.

