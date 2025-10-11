Irmão de Zé Felipe manda recado para Virgínia e influenciadora responde

Notícias ao Minuto
O sertanejo celebrou o engajamento do público e fez questão de citar a influenciadora e empresária em um vídeo publicado no Instagram.

Guilherme Bernardo
11/10/2025 07:45 ‧ há 4 horas por Guilherme Bernardo

Matheus Vargas, de 26 anos, irmão do cantor Zé Felipe, usou as redes sociais nesta quinta-feira (9) para agradecer à ex-cunhada Virgínia Fonseca, também de 26, pelo apoio à sua nova música Desocupa. O sertanejo celebrou o engajamento do público e fez questão de citar a influenciadora e empresária em um vídeo publicado no Instagram.

 

“Estou passando aqui para agradecer cada um de vocês que estão escutando Desocupa, marcando a gente, e, é claro, agradecer em especial à Virgínia. Muito obrigado, Vi”, disse o cantor, que recentemente lançou a faixa em parceria com a dupla Cleber & Cauan. Matheus ainda brincou com a ex-cunhada: “Acho que você gostou da moda, né? Ou estou desconfiando”.

Virgínia respondeu à mensagem nos comentários, retribuindo o carinho: “Tamo junto, Math! Essa ficou boa demais”.

O diálogo entre os dois repercutiu nas redes, principalmente após a influenciadora aparecer em um vídeo ouvindo Desocupa. A publicação gerou rumores de que a música seria uma indireta ao suposto affair com o jogador Vini Jr., mas Virgínia esclareceu que apenas gostou da canção.

Em entrevista à Revista Quem, durante o ensaio de quadra da Grande Rio, onde estreia como rainha de bateria, ela explicou: “É porque é o Matheus Vargas. Ele soltou uma música chamada Desocupa. Eu vi os stories dele, ouvi a música e viciei. As pessoas levaram para o lado da indireta, mas a internet é isso: todo mundo fala o que quer, e tá tudo bem também”.

A empresária reforçou que não houve segundas intenções e que seu envolvimento com a canção foi espontâneo.

