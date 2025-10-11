Angelina Jolie relata divórcio 'traumático' de Brad Pitt e fala em dificuldades financeiras

Notícias ao Minuto
Folhapress
11/10/2025 11:48 ‧ há 3 horas por Folhapress

Fama

Divórcio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O imbróglio judicial entre Angelina Jolie e Brad Pitt ganhou novos desdobramentos. Em resposta à ação movida pelo ator em julho, ela deu novos detalhes sobre a separação, citando, inclusive, uma reparação financeira.

 

Há três meses, Pitt exigiu que a ex-companheira disponibilizasse mensagens privadas enviadas por ela durante a venda de suas ações da vinícola francesa Château Miraval. O processo judicial teve início em fevereiro de 2022.

Quando estavam juntos, eles adquiriram a vinícola francesa Château Miraval, do qual cada uma das partes tinha participação de 50%. Ao se separarem, Jolie vendeu sua parte para o Stoli Group, comandado por Yuri Shefler. Por isso, Pitt entrou na Justiça contra a ex-esposa, alegando que tinha o direito de preferência na venda e que não havia sido informando sobre a transação.

Em documentos divulgados pelo site Page Six, Jolie afirma: "Ao entrar com o pedido de divórcio, deixei sob o controle dele as casas da família em Los Angeles e em Miraval, sem compensação, na esperança de que isso o deixasse mais calmo em suas tratativas comigo após um período difícil e traumático".

Em recentes declarações, ela ressaltou que suas economias ficaram "presas em Miraval" e que não havia pedido qualquer tipo de ajuda financeira ao astro após a separação -o que a teria deixado sem alternativas a não ser negociar sua porcentagem.

"Eu também estava muito preocupada com a saúde dos nossos filhos e, por isso, por aproximadamente dois anos, recusei trabalhos para concentrar minha atenção em cuidar deles e na recuperação deles", acrescentou. Os atores passaram 12 anos vivendo juntos, dois deles casados, e são pais de Maddox, 24, Pax, 21, Zahara, 20, Shiloh, 19, e dos gêmeos Knox e Vivienne, de 17 anos.

Os documentos da corte também indicam que Jolie pediu uma compensação de US$ 33 mil (cerca de R$ 177 mil na cotação atual) pelas despesas para responder o processo movido por Pitt.

Leia Também: Debora Bloch reúne fãs de 'Vale Tudo' nas ruas do Rio

