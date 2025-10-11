Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, comemora 50 anos com festão

© Reprodução / Instagram

A modelo e apresentadora Vera Viel celebrou nesta sexta-feira (10) seu aniversário de 50 anos com uma grande festa em São Paulo. Casada com o apresentador Rodrigo Faro, de 51 anos, ela reuniu cerca de 350 convidados na sofisticada Welucci Gardens, localizada próxima ao Parque Villa-Lobos. Entre os famosos esperados estão membros da família Justus. “Partiu comemorar o meu aniversário”, escreveu Vera nas redes sociais ao anunciar a celebração.

O evento com decorações das cores rosa e cinza, contou com show do cantor Ivo Meirelles. A decoração é assinada por Andrea Guimarães, conhecida como a “promotora de festas dos famosos”. A montagem começou na quinta-feira (9) e envolveu mais de 100 profissionais na produção e logística. O espaço, com 1.900 m², foi transformado especialmente para a comemoração.

O aniversário marca um momento simbólico para Vera, que no ano passado celebrou a data de forma bem diferente. Aos 49 anos, ela estava internada após passar por uma cirurgia para remover um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno localizado na coxa esquerda.

Na ocasião, ainda no hospital, Vera recebeu um bolo e compartilhou uma mensagem emocionante nas redes sociais. “Hoje completo meus 49 anos com o melhor presente que poderia receber: a presença do Espírito Santo. Vivi o sobrenatural. Deus me levou até aquela sala de cirurgia para que o recebesse para sempre”, escreveu.

