Notícias ao Minuto
Procurar

Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, comemora 50 anos com festão

O evento terá as cores rosa e cinza como tema e contará com show do cantor Ivo Meirelles, que promete animar os convidados com um repertório que mistura samba, funk e pop. A decoração é assinada por Andrea Guimarães, conhecida como a “promotora de festas dos famosos”. A montagem começou na quinta-feira (9) e envolveu mais de 100 profissionais na produção e logística. O espaço, com 1.900 m², foi transformado especialmente para a comemoração.

Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, comemora 50 anos com festão

© Reprodução / Instagram

Guilherme Bernardo
11/10/2025 13:11 ‧ há 1 hora por Guilherme Bernardo

Fama

Festão

A modelo e apresentadora Vera Viel celebrou nesta sexta-feira (10) seu aniversário de 50 anos com uma grande festa em São Paulo. Casada com o apresentador Rodrigo Faro, de 51 anos, ela reuniu cerca de 350 convidados na sofisticada Welucci Gardens, localizada próxima ao Parque Villa-Lobos. Entre os famosos esperados estão membros da família Justus. “Partiu comemorar o meu aniversário”, escreveu Vera nas redes sociais ao anunciar a celebração.

 

O evento com decorações das cores rosa e cinza, contou com show do cantor Ivo Meirelles. A decoração é assinada por Andrea Guimarães, conhecida como a “promotora de festas dos famosos”. A montagem começou na quinta-feira (9) e envolveu mais de 100 profissionais na produção e logística. O espaço, com 1.900 m², foi transformado especialmente para a comemoração.

O aniversário marca um momento simbólico para Vera, que no ano passado celebrou a data de forma bem diferente. Aos 49 anos, ela estava internada após passar por uma cirurgia para remover um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno localizado na coxa esquerda.

Na ocasião, ainda no hospital, Vera recebeu um bolo e compartilhou uma mensagem emocionante nas redes sociais. “Hoje completo meus 49 anos com o melhor presente que poderia receber: a presença do Espírito Santo. Vivi o sobrenatural. Deus me levou até aquela sala de cirurgia para que o recebesse para sempre”, escreveu.

Leia Também: Maira Cardi atualiza estado de saúde de Thiago Nigro após cirurgia

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

2

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

3

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

4

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

5

fama

Leonardo DiCaprio

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

6

fama

Reconhecimento

Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

7

fama

Família

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

8

fama

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

9

fama

Celebridades

Não foi só Odete Roitman: Famosos gringos e brasileiros que morreram em quartos de hotel

10

fama

Música

Organização de Charlie Kirk protestará contra Bad Bunny no Super Bowl com show