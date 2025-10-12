Notícias ao Minuto
José Loreto assume namoro com atriz de 'Vale Tudo'

Na legenda, o ator exaltou a vida. "A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender a arte", escreveu.

Folhapress
12/10/2025 09:00

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Loreto, 41, assumiu romance com a atriz Fernanda Marques, 30.
Loreto postou fotos ao lado de Marques em Caraíva (BA). Nos registros, o casal surge de mãos dadas, além de um vídeo em clima de romance.

 

Fernanda e José se conheceram durante as gravações do filme "Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?", sobre a vida do cantor Chorão. Na cinebiografia, Loreto interpreta o vocalista da banda Charlie Brown Jr., enquanto Marques dá vida a Graziela Gonçalves, ex-esposa do músico, com quem ele foi casado entre 2003 e 2011.

Os dois haviam sido vistos aos beijos no mês passado, no The Town, em São Paulo. Entretanto, eles ainda não tinham assumido publicamente a relação.

Fernanda começou a carreira como modelo e em comerciais de TV. Aos 14 anos entrou para o teatro e seguiu carreira como atriz.
Marques estreou na TV na série "A Fórmula" (2017) na Globo. Na emissora, ela também participou de "Onde Nascem os Fortes" (2017).

Seu primeiro personagem de destaque foi Cecília, na novela "Um Lugar ao Sol" (2021). Ela também esteve no remake de "Vale Tudo" com a personagem Vera, contratada por Marco Aurélio (Alexandre Nero) para seduzir o filho dele, Tiago (Pedro Waddington), no começo da trama.

No ano passado, Marques esteve no elenco de "Beleza Fatal". A novela foi lançada no streaming da Max e virou um sucesso. Ela também estará na segunda temporada da série "Colônia", do Canal Brasil.

