Morre a atriz Diane Keaton, protagonista de 'Annie Hall', aos 79 anos

Morreu neste sábado a atriz Diane Keaton, aos 79 anos, informou a revista People. Por enquanto, "não há mais detalhes disponíveis, e a família pediu privacidade neste momento de grande tristeza", disse um porta-voz à publicação.
Nascida em Los Angeles, Califórnia, Keaton iniciou sua carreira no cinema com o filme O Poderoso Chefão e fez várias colaborações com Woody Allen, incluindo Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (Annie Hall), pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 1977.
Apesar de ser mais conhecida pelo cinema, seus primeiros passos foram no teatro. Após abandonar a faculdade, mudou-se de Los Angeles para Nova York para começar a carreira de atriz profissional, adotando o sobrenome de solteira da mãe, Keaton.
Em 1968, integrou o elenco do musical Hair, na Broadway. Seu trabalho seguinte também foi na Broadway, na peça Play it Again, Sam, escrita e estrelada por Woody Allen. O papel, em 1969, lhe rendeu uma indicação ao prêmio Tony.
Embora tenha ganhado notoriedade com O Poderoso Chefão, sua estreia no cinema foi em Honeymoon with Strangers (Lua-de-mel com Urtigas), de Cy Howard, lançado em 1970.
Em 2022, Keaton relembrou à People sua participação no clássico de Francis Ford Coppola, inspirado no livro de Mario Puzo. Contou que nunca havia lido o livro e nem entendia muito bem a história na época do teste para viver Kay Adams, namorada de Michael Corleone, papel de Al Pacino.
"Acho que foi a coisa mais gentil que alguém já fez por mim. Entrar em O Poderoso Chefão sem ter lido o livro, sem saber nada. Eu só fazia testes. E aquele papel foi incrível para mim. Depois, li o livro", afirmou.
Além da trilogia que a consagrou no cinema, Keaton trabalhou intensamente com Woody Allen em filmes como Interiores, Manhattan, Um Misterioso Assassinato em Manhattan e o já citado Annie Hall.
Ao longo da carreira, estrelou oito filmes ao lado de Allen, com quem também teve um relacionamento amoroso no início dos anos 1970, que durou cerca de três anos. Keaton também defendeu o cineasta quando ele foi acusado de abuso sexual por sua filha adotiva Dylan Farrow. Allen sempre elogiou a atriz, descrevendo-a como "totalmente natural e incrível" e dizendo que não havia ninguém com quem mais gostaria de trabalhar.
Keaton não se limitou à atuação: nos anos 1980, estreou como diretora ao dirigir o videoclipe da música Heaven Is a Place on Earth, de Belinda Carlisle. Depois, dirigiu episódios de séries como Twin Peaks, China Beach e Pasadena, além de outros videoclipes e o filme Linhas Cruzadas.
Também foi autora de três autobiografias: Then Again (2011), Let’s Just Say It Wasn’t Pretty (2015) e Brother and Sister (2020), nenhuma delas traduzida para o português.
Em 1980, publicou ainda o livro de fotografias Reservations, área a que se dedicava desde a década de 1970. Em 2022, lançou Saved: My Picture World, uma autobiografia visual.
