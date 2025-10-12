Notícias ao Minuto
DiCaprio, Mia Farrow e outras estrelas homenagearam Diane Keaton

A atriz Diane Keaton morreu aos 79 anos, como informou a imprensa internacional este sábado, dia 11 de outubro. Depois da notícia ter se tornado pública, foram muitas as estrelas que prestaram homenagens à atriz.

© Getty Images

12/10/2025 06:21

Foram muitas as estrelas que prestaram uma homenagem a Diane Keaton. No sábado, dia 11 de outubro, depois da notícia da sua partida ter se tornado pública, artistas como Leonardo DiCaprio fizeram questão de se manifestar publicamente. 

 

"Diane Keaton era única. Brilhante, engraçada e ela mesma. Uma lenda, um ícone e um ser humano verdadeiramente gentil. Tive a honra de trabalhar com a Diane aos 18 anos. Vamos sentir muita a sua falta", pode ler-se na publicação que DiCaprio fez nas stories da sua página de Instagram, tendo acrescentando ainda uma fotografia de quando trabalharam juntos em 'Duas Irmãs', de 1996.

Publicação de Leonardo DiCaprio© Instagram-leonardodicaprio

Por sua vez, uma das ex-companheiras de Woody Allen, Mia Farrow, escreveu: "Era uma atriz incrivelmente maravilhosa - e uma pessoa rara e fascinante. Os meus pensamentos estão com os filhos e irmãs. Que descanses em paz, Diane."

Vale recordar que Diane Keaton também viveu uma relação amorosa com Woody Allen, na década de 70, durante cerca de três anos. 

 
 
 
 
 
Uma publicação partilhada por Mia Farrow (@realmiafarrow)

As colegas de elenco de 'Book Club' e amigas próximas, Candice Bergen, Mary Steenburgen e Jane Fonda, também prestaram uma homenagem a Diane Keaton.

"Custa acreditar... ou aceitar... que a Diane morreu. Sempre foi uma presença de vida e luz, estava sempre sorrindo das suas próprias fraquezas, e era uma criativa sem limites... na atuação, no seu guarda-roupa, nos seus livros, nos amigos, em casa, na sua visão do mundo. Única, era o que ela era. E, embora não o soubesse ou não o admitisse, era uma ótima atriz", pode ler-se na publicação de Jane Fonda.

 
 
 
 
 
 Uma publicação partilhada por Jane Fonda (@janefonda)

"Esta é uma enorme perda, tanto para mim como para todos nós. Diane era uma verdadeira artista - muito talentosa, mas também modesta e maravilhosamente excêntrica. Vou sentir muito a tua falta", disse Candice Bergen na sua declaração citada pela People. 

Mary Steenburgen compartilhou a sua própria declaração, também citada pela revista: "A Diane era mágica. Não havia ninguém, nem nunca haverá, como ela. Amava-a e sentia-me abençoada pela sua amizade. O meu amor vai para a família dela. Que maravilhosa ela era."

A carreira de Diane Keaton 

A atriz Diane Keaton nasceu em Los Angeles e começou a carreira no mundo da representação no teatro. Em 1968 fez parte do elenco de 'Hair', na Broadway. Depois fez parte da peça 'Play it again, Sam', de e com Woody Allen. Este papel, na peça estreada em 1969, valeu-lhe uma indicação para um prêmio Tony.

Começou no cinema nos anos 70 em 'As Mil Faces do Amor' e, com maior destaque, no filme 'O Poderoso Chefão'. Fez parte do elenco de vários filmes de Woody Allen, como em 'Annie Hall', com o qual conquistou um Óscar de Melhor Atriz, em 1977.

Diane Keaton estreou ainda como diretora na década de 1980, tendo dirigido o videoclipe da música 'Heaven is a place on earth' de Belinda Carlisle. Depois, realizou episódios de séries de televisão como 'Twin Peaks', 'China Beach' e 'Pasadena', outros videoclipes e o filme 'Linhas Cruzadas'.

Natural de Los Angeles, na Califórnia, Keaton deu início à sua carreira no filme 'O Poderoso Chefão', tendo feito várias colaborações depois com Woody Allen, nomeadamente, em 'Annie Hall', com o qual arrecadou um Óscar de Melhor Atriz, em 1977.

06:00 - 12/10/2025

