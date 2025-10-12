Cantor condenado por abuso sexual de menores morre esfaqueado na cadeia

© SnapMediaLive/ X (antigo Twitter)

Ian Watkins, ex-vocalista da banda Lostprophets, morreu após ser esfaqueado dentro da prisão, onde cumpria pena por abuso sexual de menores.

Segundo a imprensa britânica, Watkins, de 48 anos, foi atacado na manhã deste sábado e não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O serviço prisional não divulgou mais detalhes, apenas informou que as investigações estão em andamento. A morte foi confirmada no local.

De acordo com a BBC, dois homens, de 25 e 43 anos, foram detidos sob suspeita de homicídio. Fontes próximas ao caso disseram à agência de notícias PA que Watkins foi esfaqueado por um detento.

Não foi a primeira vez que o ex-vocalista sofreu um ataque na prisão de West Yorkshire, na Inglaterra. Em 2023, ele já havia sido esfaqueado, mas sobreviveu sem ferimentos graves. Na ocasião, três presos o sequestraram dentro da unidade e o mantiveram em cativeiro por seis horas antes de os guardas perceberem a situação e libertá-lo.

Watkins foi condenado em 2013 a 29 anos de prisão, mais seis anos de liberdade condicional, após admitir 13 das 24 acusações contra ele, incluindo a tentativa de estuprar um bebê.

Na época, com 36 anos, ele foi acusado de tentar estuprar um bebê de 11 meses na presença da mãe, uma fã da banda, além de incentivar, por webcam, uma outra seguidora a abusar do próprio filho. Duas fãs do cantor também foram condenadas — a 17 e 14 anos de prisão — por permitirem que seus filhos sofressem abusos sexuais cometidos por Watkins.

Além disso, no momento de sua prisão, ele possuía conteúdo de pornografia infantil e vídeos produzidos por ele mesmo.

A defesa alegou que o consumo de drogas e as pressões da fama teriam levado Watkins a cometer os crimes, mas um especialista ouvido no julgamento afirmou que, embora o consumo de drogas seja comum entre pedófilos, “nunca houve registro de alguém que se tornasse abusador de crianças apenas por causa disso”.

Watkins, por sua vez, declarou em tribunal que não se considerava um pedófilo. O juiz responsável pelo caso respondeu que já havia visto crimes horríveis, mas que aquele “ultrapassava todos os limites”.

Um dos detetives que investigaram o caso classificou o ex-vocalista do Lostprophets como “um dos criminosos sexuais mais perigosos” que já conheceu.

