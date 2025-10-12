Virginia está disposta a dar 2º chance a Vini: 'Se for para ser, vai ser'

© Reprodução / Redes Sociais

A influenciadora Virginia Fonseca revelou estar disposta a dar uma segunda chance ao jogador Vini Jr., após o término do affair entre os dois. O relacionamento teria chegado ao fim depois da divulgação de prints de conversas do atleta com outra mulher.

Durante um evento de Dia das Crianças na Grande Rio, onde esteve acompanhada dos três filhos, Virginia comentou o assunto e elogiou a postura do jogador ao se desculpar publicamente. “Ele teve uma atitude de homem em vir pedir desculpas. Eu agradeci pelo texto”, disse, em referência à mensagem publicada por Vini Jr. nos stories do Instagram.

A influenciadora também confirmou que o buquê de flores com um bilhete, recebido recentemente, foi enviado pelo jogador. Apesar disso, garantiu que o gesto não a deixou abalada emocionalmente. “Estou de boa”, afirmou em entrevista ao portal Leo Dias.

Virginia reforçou que o relacionamento entre os dois ainda estava em fase inicial. “A gente não tinha nada, então não tem nem o que voltar. A questão agora é ele seguir a vida dele e eu seguir a minha, e se for para ser, vai ser”, declarou.

Questionada se os dois continuam em contato, ela confirmou que segue conversando com o atleta, mas preferiu adotar um tom mais cauteloso. “Estamos conversando e vamos ver”, disse.

O affair entre Virginia e Vini Jr. vinha chamando atenção nas redes sociais, principalmente após o episódio das mensagens vazadas, que levou ao rompimento temporário do casal.

