Ana Castela é derrubada no palco durante show; Zé Felipe estava na plateia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cantora Ana Castela caiu enquanto se apresentava na noite de sábado (11), em São Paulo. Ana não escorregou: o que houve foi um encontrão involuntário com outra pessoa, que o levou ao chão.

Ela havia convidado o influenciador Odorico Reis ao palco, e, após se despedir dele o chamou de volta ao espaço. Nessa hora, os dois acabaram se trombando. A cantora precisou de ajuda para se levantar e continuou a apresentação, fazendo com que Ana fosse direto ao chão.

Tudo aconteceu com a presença na plateia de Zé Felipe, com quem ela supostamente está namorando –os dois posaram juntos em clima de romance, trocaram emojis de coração, e dizem não esconder nada de ninguém, apesar de não falarem com todas as letras que estão juntos.

O cantor esteve no camarim antes da apresentação, e no mesmo dia postou mais um foto ao lado de Ana, em clima de namorico.

