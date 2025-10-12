Notícias ao Minuto
Katy Perry e Justin Trudeau são flagrados aos beijos em iate, diz site

Se haviam dúvidas, agora foram todas 'caíram por terra'. Katy Perry e Justin Trudeau foram flagrados aos beijos enquanto estavam a bordo de um iate, na Califórnia. As imagens foram divulgadas pela imprensa internacional.

12/10/2025 10:24 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Fama

Katy Perry

Se ainda havia dúvidas sobre o relacionamento de Katy Perry com Justin Trudeau, agora não resta margem para questionamentos. Isso porque a cantora foi flagrada trocando beijos com o ex-primeiro-ministro canadense.

 

Meses após os rumores sobre o romance, o Daily Mail divulgou fotografias que confirmam a relação entre a artista e Trudeau.

Enquanto estavam a bordo de um iate, na Califórnia, o casal não economizou nas demonstrações de carinho — e os cliques registraram os momentos íntimos. Houve até espaço para um pouco mais de ousadia, quando Justin Trudeau colocou a mão no bumbum da cantora.

As imagens divulgadas pelo Daily Mail já circulam nas redes sociais.

Katy Perry e Justin Trudeau: A relação

Cerca de dois meses atrás, uma fonte revelou à revista People que Katy Perry e Justin Trudeau se conheceram há alguns meses e se aproximaram ainda mais depois de a cantora confirmar o fim de seu relacionamento com Orlando Bloom.

“Eles estão interessados um no outro, mas vai levar tempo para ver onde isso vai dar. Ela está viajando pelo mundo e ele ainda está tentando entender como será sua vida agora que não é mais primeiro-ministro do Canadá. Mas existe uma atração. Eles têm muito em comum”, contou a fonte na época.

“A música é uma das muitas coisas que compartilham. Ambos são idealistas e acreditam que ainda podem melhorar o mundo em que vivem, mesmo que isso tenha se tornado mais difícil”, acrescentou.

Justin Trudeau, de 53 anos, se separou da ex-esposa Sophie Grégoire em 2023, após 18 anos de casamento. Eles têm três filhos juntos.

Já a cantora Katy Perry, de 40 anos, confirmou o fim do noivado com Orlando Bloom em julho. O ex-casal tem uma filha em comum, Daisy Dove Bloom.

Leia Também: José Loreto assume namoro com atriz de 'Vale Tudo'

