Katy Perry e Justin Trudeau são flagrados aos beijos em iate, diz site

Se ainda havia dúvidas sobre o relacionamento de Katy Perry com Justin Trudeau, agora não resta margem para questionamentos. Isso porque a cantora foi flagrada trocando beijos com o ex-primeiro-ministro canadense.

Meses após os rumores sobre o romance, o Daily Mail divulgou fotografias que confirmam a relação entre a artista e Trudeau.

Enquanto estavam a bordo de um iate, na Califórnia, o casal não economizou nas demonstrações de carinho — e os cliques registraram os momentos íntimos. Houve até espaço para um pouco mais de ousadia, quando Justin Trudeau colocou a mão no bumbum da cantora.

As imagens divulgadas pelo Daily Mail já circulam nas redes sociais.

DEVELOPING: Grammy award winning singer Katy Perry and former Canadian PM Justin Trudeau were spotted kissing on each other aboard a yacht off the coast of Santa Barbara, California amid the relationship announcement. pic.twitter.com/V97vJPemfN — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 12, 2025

katy perry going to space and becoming the first lady of canada in less than a year, her life really is a movie pic.twitter.com/ijwiPNnXeq — . (@likeathornrose) October 12, 2025

Katy Perry e Justin Trudeau: A relação

Cerca de dois meses atrás, uma fonte revelou à revista People que Katy Perry e Justin Trudeau se conheceram há alguns meses e se aproximaram ainda mais depois de a cantora confirmar o fim de seu relacionamento com Orlando Bloom.

“Eles estão interessados um no outro, mas vai levar tempo para ver onde isso vai dar. Ela está viajando pelo mundo e ele ainda está tentando entender como será sua vida agora que não é mais primeiro-ministro do Canadá. Mas existe uma atração. Eles têm muito em comum”, contou a fonte na época.

“A música é uma das muitas coisas que compartilham. Ambos são idealistas e acreditam que ainda podem melhorar o mundo em que vivem, mesmo que isso tenha se tornado mais difícil”, acrescentou.

Justin Trudeau, de 53 anos, se separou da ex-esposa Sophie Grégoire em 2023, após 18 anos de casamento. Eles têm três filhos juntos.

Já a cantora Katy Perry, de 40 anos, confirmou o fim do noivado com Orlando Bloom em julho. O ex-casal tem uma filha em comum, Daisy Dove Bloom.

