Em tratamento contra o câncer de mama, Val Marchiori se emociona ao cortar os cabelos

"Hoje e um recomeco. Nao e so sobre cortar o cabelo... e sobre coragem. Sobre enfrentar o medo de ficar careca e, ao mesmo tempo, sentir nascer uma nova mulher dentro de mim. Hoje comeca uma nova fase – o inicio do meu tratamento, o inicio da minha cura. Com medo, sim... mas com esperanca e com fe em Deus, em primeiro lugar. Porque eu sei que vou vencer mais essa batalha contra o cancer de mama", comentou.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em meio ao tratamento de um câncer de mama, a empresária Val Marchiori, 51, publicou neste domingo (12) um vídeo em que aparece emocionada ao cortar seus longos e loiros cabelos, uma de suas características físicas mais marcantes. Ela disse que a mudança aconteceu no dia do início do tratamento.

 

"Hoje e um recomeco. Nao e so sobre cortar o cabelo... e sobre coragem. Sobre enfrentar o medo de ficar careca e, ao mesmo tempo, sentir nascer uma nova mulher dentro de mim. Hoje comeca uma nova fase – o inicio do meu tratamento, o inicio da minha cura. Com medo, sim... mas com esperanca e com fe em Deus, em primeiro lugar. Porque eu sei que vou vencer mais essa batalha contra o cancer de mama", comentou.
Val teve o câncer de mama diagnosticado em agosto, e no começo mês seguinte passou por uma cirurgia para remoção do tumor. Agora, está na segunda fase do tratamento, que inclui sessões de quimioterapia.

