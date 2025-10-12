Ingrid Guimarães estrela primeiro drama com filme 'Minha Criança Trans?'

Notícias ao Minuto
O filme retrata a trajetória de Thamirys Nunes, mãe e fundadora da ONG que inspirou a produção. Seu ativismo surgiu a partir da vivência com sua filha, Agatha, uma menina trans. Nas redes sociais, Thamirys aborda temas como identidade de gênero e dinâmica familiar para conscientizar o público e dar apoio a outras famílias.

© <p>TV Globo/Bob Paulino</p>

Folhapress
12/10/2025 12:24 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Ingrid Guimarães

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comediante Ingrid Guimarães fará sua estreia em dramas. A atriz estrela o filme "Minha Criança Trans?", com lançamento previsto para 2027. O projeto já está em desenvolvimento.

 

A produção traz nomes como Mariana Ferraz, Alexandra Maia e Guilherme Coelho, da Matizar Filmes, além de Guimarães. A distribuição será feita pela Vitrine Filmes -produtora independente por trás do longa brasileiro "O Agente Secreto", indicado ao Oscar 2026-, que também co-investirá no desenvolvimento do projeto.

