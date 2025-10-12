Astro do heavy metal, Ozzy Osbourne fala sobre traições à mulher em livro póstumo

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ozzy Osbourne, morto em julho, teve livro de memórias lançado postumamente neste semana. A obra "Last Rites" ("Últimos Ritos", em tradução) foi publicada pela editora Grand Central Publishing em inglês e tem 368 páginas.

Ex-vocalista do Black Sabath e astro do heavy metal, o cantor escreveu sobre a crise no casamento com a empresária Sharon Osbourne. O conflito veio a público quando Sharon descobriu traições do artista e se separou dele por cerca de dois meses em 2016. Sharon e Ozzy tiveram três filhos: Aimee, Kelly e Jack Osbourne.

No livro, Ozzy diz que seu vício em sexo saiu do controle no período da última turnê do Black Sabbath, "The End", realizada entre 2016 e 2017. O roqueiro registra, de forma sarcástica, que pensou ser "uma ótima ideia começar a sair com um monte de mulheres paralelamente".

"Chega um momento em que você fica preso e não consegue parar de vê-las, porque acha que elas vão procurar a imprensa ou algo assim. E foi basicamente isso que aconteceu", escreveu o artista britânico em trecho divulgado pela imprensa internacional.

"Sharon ficou tipo: 'Que porra você esperava, Ozzy? Se você estiver saindo com mulheres o suficiente, uma delas vai querer mais. E é essa que vai fazer tudo ruir na cabeça de todo mundo'".

O cantor admitiu ser o "bandido" que "se ferrou por um tempo", mas é grato pela esposa ter perdoá-lo.

"Parti o coração da minha esposa e tive sorte que ela me perdoou. Só espero que todas as pessoas que magoei saibam o quanto sinto muito –incluindo as crianças, que foram gravemente afetadas", disse ele. "E é tudo o que quero dizer sobre isso, porque tocar no assunto só causa mais dor".

