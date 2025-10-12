Príncipe Harry suspeita de stalker e pede reforço na segurança para voltar à Inglaterra

Notícias ao Minuto
A mulher, que não teve idade e identidade divulgadas, teria violado uma área considerada segura de um hotel no centro da cidade, onde o duque participou do prêmio "WellChild", no dia 9 de setembro. Dois dias depois, ela foi vista novamente nas imediações de um local também visitado por ele. As informações são do jornal The Telegraph.

Folhapress
12/10/2025 12:48 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois recentes episódios em que uma mesma mulher teria se aproximado a poucos metros do príncipe Harry, em Londres, o levaram a solicitar uma nova avaliação de suas condições de segurança durante visitas ao Reino Unido.

 

Em 2020, Harry e Meghan Markle anunciaram que haviam decidido renunciar às funções na família real britânica e se mudaram para o Canadá e, depois, para a Califórnia, nos Estados Unidos.
A decisão levou o governo britânico a reduzir o nível de segurança financiada com recursos públicos para ele e sua família. Harry perdeu o recurso que movia na Justiça contra a redução da proteção.
Em entrevista à BBC, o duque afirmou que considera "impossível" retornar ao Reino Unido com a mulher, Meghan Markle, e os filhos, Archie e Lilibet, nas atuais condições. "Não vejo um cenário em que eu leve minha esposa e meus filhos de volta ao Reino Unido sem garantias de segurança".

