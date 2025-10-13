Notícias ao Minuto
Procurar

Tiago Iorc é internado às pressas e desabafa nas redes sociais

Tiago Iorc foi internado às pressas após uma crise de hérnia de disco cervical causada por má postura. O cantor tranquilizou os fãs, disse que está bem e fará um procedimento para conter a inflamação

Tiago Iorc é internado às pressas e desabafa nas redes sociais

© Reprodução

Folhapress
13/10/2025 04:20 ‧ há 7 minutos por Folhapress

Fama

Tiago Iorc

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tiago Iorc, 39, revelou ter sido internado às pressas devido a uma crise de hérnia de disco.

 

Iorc tranquilizou os fãs e disse que, apesar da internação, seu quadro é estável. "Primeiramente, estou bem. Tive que ser internado às pressas por conta de uma crise de hérnia de disco na cervical, causada por má postura ao longo dos anos", disse ele nas redes sociais.

Cantor explicou que o problema de saúde foi motivado pelos anos de descuido com a postura corporal. "Por [eu] ser alto, por tocar violão, fico muito tempo no celular... Basicamente, por eu ficar com a cabeça baixa e o pescoço curvado por muito tempo".

Ele explicou o próprio quadro clínico. "De forma bem simplificada, entre cada uma de nossas vértebras existem discos que funcionam como 'amortecedores'. Esse amortecimento é o que tira o atrito direto de uma vértebra com a outra. Diferentes causas podem causar com que esses discos sejam esmagados pelas vértebras e isso faz com que elas causem um herniamento, uma protrusão. Esse volume extra acaba invadindo o espaço de nervos que passam e se ramificam a partir da coluna, e é esse esmagamento que causa dor, além de outros sintomas".

Tiago Iorc ressaltou que já teve o problema há quatro anos, fez tratamentos menos invasivos, mas se descuidou e agora "a conta chegou sem dó". "Com o tempo, fui me desleixando desses cuidados e caí na armadilha de achar que, por eu não estar sentindo dor, estava tudo bem. Mas esses erros posturais são acumulativos, e uma hora a conta chega. E chegou neste sábado (11), sem dó. Por ser uma dor muito desconcertante (não dá nem pra achar posição pra dormir) e por eu ter compromissos de trabalho e viagens importantes, os médicos sugeriram fazer um procedimento de bloqueio do processo inflamatório com injeções nas áreas afetadas da coluna. Vou fazer o procedimento já já. Mandem boas energias. A mensagem principal que quero deixar pra vocês é: cuidem do corpinho, cuidem da alimentação".

Astro do heavy metal, Ozzy Osbourne fala sobre traições à mulher em livro póstumo

Astro do heavy metal, Ozzy Osbourne fala sobre traições à mulher em livro póstumo

Ex-vocalista do Black Sabath e astro do heavy metal, o cantor escreveu sobre a crise no casamento com a empresária Sharon Osbourne. O conflito veio a público quando Sharon descobriu traições do artista e se separou dele por cerca de dois meses em 2016. Sharon e Ozzy tiveram três filhos: Aimee, Kelly e Jack Osbourne.

Folhapress | 13:48 - 12/10/2025

 

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

2

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

3

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

4

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

5

fama

Leonardo DiCaprio

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

6

fama

Reconhecimento

Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

7

fama

Família

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

8

fama

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

9

fama

Celebridades

Não foi só Odete Roitman: Famosos gringos e brasileiros que morreram em quartos de hotel

10

fama

Música

Organização de Charlie Kirk protestará contra Bad Bunny no Super Bowl com show