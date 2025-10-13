Tiago Iorc é internado às pressas e desabafa nas redes sociais

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tiago Iorc, 39, revelou ter sido internado às pressas devido a uma crise de hérnia de disco.

Iorc tranquilizou os fãs e disse que, apesar da internação, seu quadro é estável. "Primeiramente, estou bem. Tive que ser internado às pressas por conta de uma crise de hérnia de disco na cervical, causada por má postura ao longo dos anos", disse ele nas redes sociais.

Cantor explicou que o problema de saúde foi motivado pelos anos de descuido com a postura corporal. "Por [eu] ser alto, por tocar violão, fico muito tempo no celular... Basicamente, por eu ficar com a cabeça baixa e o pescoço curvado por muito tempo".

Ele explicou o próprio quadro clínico. "De forma bem simplificada, entre cada uma de nossas vértebras existem discos que funcionam como 'amortecedores'. Esse amortecimento é o que tira o atrito direto de uma vértebra com a outra. Diferentes causas podem causar com que esses discos sejam esmagados pelas vértebras e isso faz com que elas causem um herniamento, uma protrusão. Esse volume extra acaba invadindo o espaço de nervos que passam e se ramificam a partir da coluna, e é esse esmagamento que causa dor, além de outros sintomas".

Tiago Iorc ressaltou que já teve o problema há quatro anos, fez tratamentos menos invasivos, mas se descuidou e agora "a conta chegou sem dó". "Com o tempo, fui me desleixando desses cuidados e caí na armadilha de achar que, por eu não estar sentindo dor, estava tudo bem. Mas esses erros posturais são acumulativos, e uma hora a conta chega. E chegou neste sábado (11), sem dó. Por ser uma dor muito desconcertante (não dá nem pra achar posição pra dormir) e por eu ter compromissos de trabalho e viagens importantes, os médicos sugeriram fazer um procedimento de bloqueio do processo inflamatório com injeções nas áreas afetadas da coluna. Vou fazer o procedimento já já. Mandem boas energias. A mensagem principal que quero deixar pra vocês é: cuidem do corpinho, cuidem da alimentação".