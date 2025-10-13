Notícias ao Minuto
Diane Keaton: site divulga detalhes da ligação feita ao 911 nos EUA

A ligação para o serviço de emergência foi feita na manhã de sábado (11), após Diane Keaton ser encontrada sem vida em sua casa em Los Angeles. Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local, mas não conseguiram reanimar a atriz

13/10/2025 06:16 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Novos detalhes sobre a morte de Diane Keaton, encontrada sem vida neste sábado (11) aos 79 anos em sua casa em Los Angeles, foram divulgados pelo site TMZ. A publicação teve acesso ao áudio da chamada feita ao serviço de emergência norte-americano, o 911.

 

Segundo o TMZ, a pessoa que ligou descreveu a situação aos socorristas dizendo: “Resgate 19, pessoa caída”, antes de informar o endereço da atriz. O Corpo de Bombeiros de Los Angeles chegou à residência às 8h08 da manhã, mas a atriz já não apresentava sinais vitais.

A causa da morte ainda não foi revelada oficialmente. O falecimento da estrela de filmes como O Poderoso Chefão e Annie Hall foi confirmado poucas horas depois do atendimento.

Fontes próximas ouvidas pela revista People afirmaram que a saúde de Keaton havia piorado rapidamente nos últimos meses. A atriz vivia de forma reservada e passava grande parte do tempo em casa, ao lado dos filhos adotivos, Dexter e Duke.

Morre a atriz Diane Keaton, protagonista de 'Annie Hall', aos 79 anos

Morre a atriz Diane Keaton, protagonista de 'Annie Hall', aos 79 anos

Natural de Los Angeles, na Califórnia, Keaton deu início à sua carreira no filme 'O Poderoso Chefão', tendo feito várias colaborações depois com Woody Allen, nomeadamente, em 'Annie Hall', com o qual arrecadou um Óscar de Melhor Atriz, em 1977.

Notícias ao Minuto Brasil | 06:00 - 12/10/2025

