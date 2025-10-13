Notícias ao Minuto
Michael J. Fox revela que quase não anda mais por medo de quedas

Aos 64 anos e convivendo há mais de três décadas com o Parkinson, Michael J. Fox contou que reduziu seus deslocamentos por medo de cair e se ferir novamente. O ator disse que ainda consegue andar, mas prefere usar cadeira de rodas

13/10/2025 06:43 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

O ator Michael J. Fox contou que reduziu drasticamente sua locomoção por medo de cair e sofrer novas fraturas, em meio ao avanço da Doença de Parkinson. Em entrevista ao The Sunday Times, publicada no sábado (11), o astro de De Volta para o Futuro disse que as quedas e lesões acumuladas nos últimos anos o levaram a mudar completamente sua rotina.

 

Aos 64 anos, Fox foi diagnosticado com Parkinson em 1991, aos 29, mas só tornou o diagnóstico público sete anos depois. Segundo ele, as dificuldades físicas começaram a aparecer ainda no auge da carreira em Hollywood. “Foi quando comecei a quebrar coisas. Em três anos, quebrei o cotovelo, a mão, tive uma infecção grave e quase perdi um dedo”, contou.

O ator afirmou que ainda consegue andar, mas evita se deslocar sozinho. “Ando menos hoje em dia. Consigo caminhar, mas não é bonito e é um pouco perigoso”, disse. Fox se aposentou em 2020, mas voltou a trabalhar este ano com uma participação na série Falando a Real, ao lado de Jason Segel e Harrison Ford.

Em entrevista à People, ele afirmou que tenta lidar com as limitações com resiliência. “Acordo, entendo como o dia será e tento me adaptar. Continuo enfrentando novos desafios físicos e consigo superá-los. Hoje, me movimento com cadeira de rodas, e demorou até eu me acostumar”, declarou.
 

