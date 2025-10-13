Notícias ao Minuto
Roberta Miranda anuncia cancelamento de turnê na Europa

"A turnê da artista na Europa não será realizada, em razão de inadimplemento contratual por parte do responsável pela produção local", afirmou a equipe da artista em nota

Roberta Miranda anuncia cancelamento de turnê na Europa

© Reprodução / YouTube

Folhapress
13/10/2025 18:48 ‧ há 4 minutos por Folhapress

Fama

Música

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Roberta Miranda cancelou uma turnê que faria pela Europa nos meses de outubro e novembro. O motivo, segundo sua equipe, foi a falta de pagamento por parte de uma empresa que produzia as apresentações.

 

Em nota, lamentou o ocorrido. "A turnê da artista na Europa não será realizada, em razão de inadimplemento contratual por parte do responsável pela produção local, o que inviabilizou a execução do projeto", diz um trecho.

"A cantora lamenta profundamente o ocorrido e reforça que sempre cumpriu integralmente todas as suas obrigações profissionais, tendo se preparado com entusiasmo para reencontrar seus fãs fora do Brasil", diz outra parte.

Dentre os transtornos enfrentados com o contratante, segundo a artista, estão aspectos logísticos e financeiros indispensáveis à realização dos shows. "Isso acabou gerando, inclusive, prejuízos e transtornos que fugiram ao controle da artista e de sua equipe."

