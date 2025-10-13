Roberta Miranda anuncia cancelamento de turnê na Europa

© Reprodução / YouTube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Roberta Miranda cancelou uma turnê que faria pela Europa nos meses de outubro e novembro. O motivo, segundo sua equipe, foi a falta de pagamento por parte de uma empresa que produzia as apresentações.

Em nota, lamentou o ocorrido. "A turnê da artista na Europa não será realizada, em razão de inadimplemento contratual por parte do responsável pela produção local, o que inviabilizou a execução do projeto", diz um trecho.

"A cantora lamenta profundamente o ocorrido e reforça que sempre cumpriu integralmente todas as suas obrigações profissionais, tendo se preparado com entusiasmo para reencontrar seus fãs fora do Brasil", diz outra parte.

Dentre os transtornos enfrentados com o contratante, segundo a artista, estão aspectos logísticos e financeiros indispensáveis à realização dos shows. "Isso acabou gerando, inclusive, prejuízos e transtornos que fugiram ao controle da artista e de sua equipe."