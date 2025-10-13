Mamma Bruschetta sofre acidente doméstico e é socorrida por bombeiros

Notícias ao Minuto
Folhapress
13/10/2025 15:24 ‧ há 3 horas por Folhapress

Fama

Acidente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mamma Bruschetta, 74, sofreu uma queda em sua residência e precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para ser socorrida.

 

O acidente doméstico ocorreu na madrugada desta segunda-feira (13). Com seu característico bom humor, a apresentadora compartilhou o incidente nas redes sociais, posando ao lado dos militares que a auxiliaram.

Em sua publicação no Instagram, Mamma expressou sua gratidão. "Queridos bombeiros que me acudiram no tombo que sofri na madrugada. Verdadeiros heróis", escreveu ela.

De acordo com a assessoria da apresentadora, ela tropeçou antes de cair, mas felizmente não se machucou. "Ela está bem, graças a Deus. Foi mais um susto, mas não se machucou", afirmou Thiago Nielsen, representante de Mamma, conforme informações da revista Quem.

Mamma Bruschetta é conhecida por seu trabalho na televisão e por seu estilo irreverente. Recentemente, ela passou por tratamentos médicos, incluindo uma cirurgia para tratar um câncer no esôfago, e segue acompanhando sua saúde com regularidade.

