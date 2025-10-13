Andróginos? Famosos que arrasam no estilo!

© <p>Reuters</p>

Homem ou mulher ? Nenhuma das coisas. A moda sem gênero vem conquistando cada vez mais espaço com looks neutros ou mesmo pela combinação de elementos femininos e masculinos em um mesmo visual. Mas antes de se tornar tendência, o estilo andrógino era visto com preconceito, sendo associado a sexualidade ou gênero... Aliás, que visão mais limitada e ultrapassada, hein?

Felizmente, alguns famosos subverteram padrões e abraçaram a ambiguidade, mostrando que a moda é para todo mundo, independente do gênero.

Na galeria, veja as celebridades que se tornaram ícones da androginia!