Woody Allen diz que sorriso de Diane Keaton iluminava qualquer lugar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Woody Allen prestou uma homenagem à atriz Diane Keaton, morta neste sábado (11), aos 79 anos. Nome consagrado de Hollywood, Keaton venceu o Oscar de melhor atriz em 1978 por sua atuação em "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa", de Allen.

"É gramaticalmente errado dizer 'mais única', mas todas as regras gramaticais devem ser suspensas quando falamos de Diane Keaton. Diferente de qualquer pessoa que o mundo já tenha visto ou que possa ver novamente, seu rosto e sua risada iluminavam qualquer espaço em que ela estivesse", disse o diretor, que namorou Keaton.

"Ela era tão encantadora, tão linda, tão mágica que eu questionei minha sanidade. Eu pensei: 'é possível se apaixonar tão rápido?'"

Keaton atuou ao lado de Allen na comédia de ficção científica "O Dorminhoco", de 1973, e "A Última Noite de Boris Grushenko", de 1975, antes de interpretar a desajeitada Annie Hall, no filme que a consagraria em 1978 como melhor atriz no Oscar.

Os dois repetiram a parceria em "Interiores", de 1978, e na comédia romântica de 1979 "Manhattan", que traz temas favoritos do diretor, como a cidade de Nova York e relacionamentos amorosos complicados.

A atriz recebeu ainda mais três indicações ao Oscar de melhor atriz, por sua atuação em "Reds", de 1981, "As Filhas de Marvin", 1996, e "Alguém Tem que Ceder", de 2003.