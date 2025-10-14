Notícias ao Minuto
Taylor Swift lançará filme e série documental sobre a 'The Eras Tour'

Taylor Swift lançará em 12 de dezembro, no Disney+, um filme e uma série documental em seis episódios sobre o show final da “The Eras Tour”. A produção promete revelar bastidores, emoções e histórias da turnê que se tornou a mais lucrativa da história da música pop

Folhapress
14/10/2025 09:15

Taylor Swift

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Taylor Swift anunciou, nesta segunda-feira (13), que lançará um filme e uma série documental com seis episódios sobre o último show da "The Eras Tour".Tanto o longa quanto a série chegarão ao Disney+ no dia 12 de dezembro.

 

A turnê terminou no final do ano passado, faturando cerca de US$ 2 bilhões ao longo de 21 meses.

"Era o fim de uma era e nós sabíamos disso. Queríamos lembrar cada momento que levou ao clímax do capítulo mais importante e intenso de nossas vidas, então permitimos que cineastas registrassem essa turnê e todas as histórias que se entrelaçaram ao longo dela", escreveu a artista, nas redes sociais.

A cantora está em evidência no momento em razão do lançamento do disco "The Life of a Showgirl", que quebrou uma série de recordes. Em um dia, foram 2,7 milhões de vendas tradicionais (somando físicos e digitais, sem dados de streaming), segundo dados da empresa de monitoramento Luminate.

Isso representa a maior semana de vendas da carreira dela e a segunda maior semana de vendas de qualquer álbum desde que a Luminate começou a monitorar, em 1991.

O álbum foi lançado no começo deste mês, tornando-se o álbum mais pré-salvo no Spotify, superando "The Tortured Poets Department", o último da cantora. Na mesma plataforma, ele também se tornou o álbum mais ouvido em um único dia de 2025, em apenas 11 horas.

A crítica recebeu o disco de forma mista. A Variety, importante revista de entretenimento dos Estados Unidos, disse que "The Life of a Showgirl" é um "álbum de alegria contagiante". Já o jornal inglês The Guardian deu duas estrelas para o disco, que afirmou ser "fraco em melodias".

Enquanto a agência de notícias Reuters avalia que "The Life of a Showgirl" apresenta "um fenômeno pop no auge de seu poder", a revista musical NME disse que se trata de um "raro erro" de Swift, com letras constrangedoras.

