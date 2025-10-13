Notícias ao Minuto
Procurar

Quem é Fernanda Marques, nova namorada de José Loreto que estava em 'Vale Tudo'

Atriz já participou de produções como 'Um Lugar Ao Sol', 'Onde Nascem os Fortes' e 'Beleza Fatal'; casal se conheceu no set da cinebiografia 'Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?'

Quem é Fernanda Marques, nova namorada de José Loreto que estava em 'Vale Tudo'

© Divulgação / Guilherme Echeverria

Folhapress
13/10/2025 20:47 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Televisão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José Loreto confirmou que está em um novo relacionamento. No domingo (12), o ator publicou no Instagram uma sequência de fotos e vídeos durante uma viagem a Caraíva (BA) ao lado da atriz Fernanda Marques.

 

Nos registros, os dois aparecem de mãos dadas e trocando carinhos, oficializando o romance que já vinha sendo comentado desde setembro, quando foram vistos juntos no festival The Town, em São Paulo.

Fernanda é atriz, mas também é conhecida por sua atuação na moda. Nascida no Rio de Janeiro, ela começou a carreira como modelo e fez comerciais de TV antes de migrar para o teatro, aos 14 anos. Sua estreia na televisão aconteceu em 2017, na série "A Fórmula", da Globo, e no mesmo ano participou de "Onde Nascem os Fortes".

O primeiro papel de destaque veio na novela "Um Lugar ao Sol" (2021), na qual viveu a personagem Cecília. Recentemente, apareceu como Vera no remake de "Vale Tudo", personagem contratada por Marco Aurélio (Alexandre Nero) para seduzir o filho dele, Tiago (Pedro Waddington), no início da trama.

Fernanda também integrou "Beleza Fatal", novela exibida na plataforma Max, como Rebecca. A atriz também faz parte do elenco da série "Colônia", do Canal Brasil, sobre o Hospital psiquiátrico Colônia de Barbacena, episódio que também é conhecido como "holocausto brasileiro".

O casal de atores se conheceu no set da cinecinebiografia do cantor Chorão "Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?". No longa, Marques vive Graziela Gonçalves, ex-esposa do cantor interpretado por Loreto.

Esse é o primeiro relacionamento que Loreto assume publicamente desde o fim do namoro com Rafa Kalimann, em 2023. Fernanda estava solteira desde o término com o ator Cadu Libonati.

Roberta Miranda anuncia cancelamento de turnê na Europa

Roberta Miranda anuncia cancelamento de turnê na Europa

"A turnê da artista na Europa não será realizada, em razão de inadimplemento contratual por parte do responsável pela produção local", afirmou a equipe da artista em nota

Folhapress | 18:48 - 13/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

2

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

3

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

4

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

5

fama

Leonardo DiCaprio

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

6

fama

Reconhecimento

Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

7

fama

Família

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

8

fama

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

9

fama

Celebridades

Não foi só Odete Roitman: Famosos gringos e brasileiros que morreram em quartos de hotel

10

fama

Música

Organização de Charlie Kirk protestará contra Bad Bunny no Super Bowl com show