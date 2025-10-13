Quem é Fernanda Marques, nova namorada de José Loreto que estava em 'Vale Tudo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José Loreto confirmou que está em um novo relacionamento. No domingo (12), o ator publicou no Instagram uma sequência de fotos e vídeos durante uma viagem a Caraíva (BA) ao lado da atriz Fernanda Marques.
Nos registros, os dois aparecem de mãos dadas e trocando carinhos, oficializando o romance que já vinha sendo comentado desde setembro, quando foram vistos juntos no festival The Town, em São Paulo.
Fernanda é atriz, mas também é conhecida por sua atuação na moda. Nascida no Rio de Janeiro, ela começou a carreira como modelo e fez comerciais de TV antes de migrar para o teatro, aos 14 anos. Sua estreia na televisão aconteceu em 2017, na série "A Fórmula", da Globo, e no mesmo ano participou de "Onde Nascem os Fortes".
O primeiro papel de destaque veio na novela "Um Lugar ao Sol" (2021), na qual viveu a personagem Cecília. Recentemente, apareceu como Vera no remake de "Vale Tudo", personagem contratada por Marco Aurélio (Alexandre Nero) para seduzir o filho dele, Tiago (Pedro Waddington), no início da trama.
Fernanda também integrou "Beleza Fatal", novela exibida na plataforma Max, como Rebecca. A atriz também faz parte do elenco da série "Colônia", do Canal Brasil, sobre o Hospital psiquiátrico Colônia de Barbacena, episódio que também é conhecido como "holocausto brasileiro".
O casal de atores se conheceu no set da cinecinebiografia do cantor Chorão "Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?". No longa, Marques vive Graziela Gonçalves, ex-esposa do cantor interpretado por Loreto.
Esse é o primeiro relacionamento que Loreto assume publicamente desde o fim do namoro com Rafa Kalimann, em 2023. Fernanda estava solteira desde o término com o ator Cadu Libonati.